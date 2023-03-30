"Злая шутка": Кулеба раскритиковал председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля

Уже в начале следующего месяца страна-агрессорка займет место председателя и будет иметь модераторскую функцию на заседаниях. Глава МИД Украины заявил, что мир не может быть безопасен с РФ в Совбезе ООН.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал председательство России в Совбезе ООН в течение апреля. Он заявил, что такая перспектива напоминает злую шутку, ведь лидер государства признан преступником. Об этом известно из соцсетей чиновника.

"Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля — злая шутка. Россия узурпировала свое место; она ведет колониальную войну; ее лидер является военным преступником, разыскиваемым МКС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН", — написал Кулеба.

РФ займет место главы в Совбезе ООН с 1 апреля и будет председательствовать в течение месяца. Это означает, что страна-агрессорка будет модерировать заседания, то есть ее представитель будет предоставлять слово другим.

Также, по словам исполнительного директора Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) Александра Павличенко, председатель ставит вопрос на голосование и определяет очередность повестки дня. Однако Россия не сможет по своему усмотрению изымать определенные вопросы или не давать их рассмотреть.

По мнению эксперта, Украина резко реагирует на председательство РФ в Совбезе ООН из-за абсурдности этого факта.

Напомним, 27 марта директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай рассказала журналистам, что в Украине заминировано более 180 тысяч кв. км. Это в 4,5 раза больше площади Швейцарии.

Также 27 марта Совбез ООН отклонил предложение РФ провести независимое расследование на газопроводах "Северный поток 1 и 2". Проект резолюции поддержали три страны — Китай, Бразилия и Россия.