"Злий жарт": Кулеба розкритикував головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня

Вже на початку наступного місяця країна-агресорка посяде місце голови та матиме модераторську функцію на засіданнях. Голова МЗС України заявив, що світ не може бути безпечним з РФ у Радбезі ООН.

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Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба прокоментував головування Росії у Раді безпеки ООН протягом квітня. Він заявив, що така перспектива нагадує злий жарт, адже лідер держави визнаний злочинцем. Про це відомо із соцмереж посадовця.

"Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня — злий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є воєнним злочинцем, який розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Раді безпеки ООН", — написав Кулеба.

РФ посяде місце голови в Радбезі ООН з 1 квітня та буде головувати протягом місяця. Це означає, що країна-агресорка модеруватиме засідання, тобто її представник надаватиме слово іншим.

Також, за словами виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Олександра Павліченка, голова ставить питання на голосування і визначає черговість порядку денного. Однак Росія не зможе на власний розсуд вилучати певні питання чи не давати їх розглянути.

На думку експерта, Україна різко реагує на головування РФ у Раді безпеки ООН через абсурдність цього факту.

Нагадаємо, 27 березня директорка Кризового бюро Програми розвитку ООН Асако Окай розповіла журналістам, що в Україні заміновано понад 180 тисяч кв. км. Це 4,5 рази більше за площу Швейцарії.

Також 27 березня Радбез ООН відхилила пропозицію РФ провести незалежне розслідування на газопроводах "Північний потік 1 і 2". Проєкт резолюції підтримали три країни — Китай, Бразилія та сама Росія.