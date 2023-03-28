Підтримали лише три країни: в ООН відхилили резолюцію РФ про підрив "Північного потоку"

Постійний представник США в ООН Роберт Вуд звинуватив Кремль у спробі перешкодити поточним національним розслідуванням вибухів на Північних потоках.

Related video

У понеділок, 27 березня, Рада Безпеки ООН відхилила проект резолюції, запропонований Російською Федерацією, в якому йдеться про проведення незалежного розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік 1 і 2" між РФ і Німеччиною. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що документ підтримали лише три держави: Китай, Бразилія та РФ. Інші учасники Радбезу ООН воліли утриматися.

Для того, щоб згадана резолюція була прийнята, вона має отримати підтримку з боку щонайменше дев'яти членів ради. При цьому РФ, Китай, Франція, США та Великобританія не повинні скористатися своїм правом вето.

За словами журналістів, члени Ради безпеки ООН, які не підтримали російську ініціативу, аргументували своє рішення необхідністю спершу завершити поточні національні розслідування.

РФ висунула свою резолюцію наприкінці лютого 2023 року. У Москві скаржилися на недостатнє інформування про перебіг розслідувань інциденту на Північних потоках і стверджували, що до підривів причетні західні країни.

Заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд спростував звинувачення Росії та додав, що Кремль намагається "дискредитувати роботу поточних національних розслідувань".

При цьому у Швеції, Данії та Німеччині зазначили, що надали російській стороні інформацію про хід розслідування вибухів.

Нагадаємо, 26 вересня минулого року сталися вибухи на газопроводах "Північний потік 1 і 2", внаслідок чого у кожному трубопроводі утворилося по дві пробоїни.

Глава датського МЗС Ларс Лекке Расмуссен 16 березня заявив, що його країна не дозволить РФ брати участь у розслідуванні інциденту на "Північних потоках".

Ще ми писали про те, що 14 березня президент РФ Володимир Путін заявив про відсутність "українського сліду" у підривах газопроводів "Північний потік" і припустив, що це була диверсія США.