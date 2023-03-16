"Лохотрон": у РФ "образилися" на відмову Данії допустити їх до розслідування щодо "Північного потоку"

У Копенгагені заявили, що проведуть ретельне розслідування без участі Росії, а результати розкажуть світовій спільноті. У МЗС РФ назвали таке рішення "махінацією".

Related video

Данія не дасть дозволу Росії на участь у розслідуванні вибухів на газопроводах "Північний потік 1 та 2". Про це у четвер, 16 березня, заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, пише The Local.

"У Данії, Швеції та Німеччині існує верховенство закону, і можна бути впевненим у наших розслідуваннях", — сказав Расмуссен.

За словами голови датського дипломатичного відомства, кожна з трьох країн розпочала розслідування вибухів на трубопроводах Nord Stream 26 вересня минулого року.

Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін раніше цього тижня заявив, що хоче, щоб Данія дозволила Росії взяти участь у розслідуванні.

Наголошується, що Данія має право контролювати, хто бере участь у розслідуванні вибуху, що стався у данській економічній зоні. Два з чотирьох витоків сталися в данській зоні, а два — у шведській.

У вівторок данська влада отримала повідомлення від російської компанії "Газпром" про те, що неподалік місця вибухів на газопроводі "Північний потік 2" було виявлено якийсь об'єкт.

"Власники газопроводу "Північний потік" мають можливість проводити інспекцію трубопроводів. Саме в цьому контексті було помічено об'єкт. Ми сказали росіянам, що проведемо ретельне слідство. І коли ми це зробимо, ми оголосимо підсумок цього розслідування", — сказав Расмуссен.

Реакція Кремля на відмову Данії

16 березня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що недопуск РФ до розслідування вибухів на "Північних потоках" є "махінацією" та "справжнім лохотроном".

"Вони повідомили, що вони правова держава, тому такі розслідування, які вони будуть вести, вона апріорі вже правильна, і за підсумками цього розслідування вони, можливо, комусь щось скажуть. Ну це махінації, це абсолютно такий справжній лохотрон ", — цитує слова Захарової російське агентство "ТАСС".

Вибухи на газопроводах "Північний потік"

Нагадаємо, чотири витоки на двох трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі біля узбережжя датського острова Борнгольм з'явилися наприкінці вересня минулого року, при цьому сейсмічні інститути повідомили, що вони зафіксували два підводні вибухи до появи витоків. Хоча витік відбувся у міжнародних водах, два з них були у винятковій економічній зоні Данії, а два — у шведській.

28 вересня у Міністерстві оборони Великобританії припустили, що Росія могла підірвати "Північний потік" за допомогою підводного дрону. За даними британських воєнних, найбільш вірогідним сценарієм була таємна доставка до окремих ділянок газопроводів у Балтійському морі автономного підводного дрону з корисним навантаженням. Підводний апарат могли запустити з невеликого судна, наприклад, рибальського, потім вибухові пристрої були скинуті поряд із трубами.