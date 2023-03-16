"Лохотрон": в РФ "обиделись" на отказ Дании допустить их к расследованию по "Северному потоку"

В Копенгагене заявили, что проведут тщательное расследование без участия России, а результатах доложат мировому сообществу. В МИД РФ назвали такое решение "махинацией".

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Дания не даст разрешения России на участие в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток 1 и 2". Об этом в четверг, 16 марта, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, пишет The Local.

"В Дании, Швеции и Германии существует верховенство закона, и можно быть уверенным в наших расследованиях", — сказал Расмуссен.

По словам главы датского дипломатического ведомства, каждая из трех стран начала расследование взрывов на трубопроводах Nord Stream 26 сентября прошлого года.

Сообщается, что президент России Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что хочет, чтобы Дания разрешила России принять участие в расследовании.

Отмечается, что Дания имеет право контролировать, кто участвует в расследовании взрыва, произошедшего в датской экономической зоне. Две из четырех утечек произошли в датской зоне, а две — в шведской.

Во вторник датские власти получили уведомление от российской компании "Газпром" о том, что недалеко от места взрывов на газопроводе "Северный поток 2" был обнаружен некий объект.

"Владельцы газопровода "Северный поток" имеют возможность проводить инспекцию трубопроводов. Именно в этом контексте был замечен объект. Мы сказали россиянам, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим результаты этого расследования", — сказал Расмуссен.

Реакция Кремля на отказ Дании

16 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недопуск РФ к расследованию взрывов на "Северных потоках" является "махинацией" и "настоящим лохотроном".

"Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон", — цитирует слова захаровой российское агентство "ТАСС".

Взрывы на газопроводах "Северный поток"

Напомним, четыре утечки на двух трубопроводах Nord Stream в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм появились в конце сентября прошлого года, при этом сейсмические институты сообщили, что они зафиксировали два подводных взрыва до появления утечек. Хотя утечки произошли в международных водах, две из них были в исключительной экономической зоне Дании, а две — в шведской.

28 сентября в Министерстве обороны Великобритании предположили, что Россия могла взорвать "Северный поток" с помощью подводного дрона. По данным британских военных, наиболее вероятным сценарием была тайная доставка к ​​отдельным участкам газопроводов в Балтийском море автономного подводного дрона с полезной нагрузкой. Подводный аппарат могли запустить с небольшого судна, например, рыболовецкого, затем взрывные устройства были сброшены рядом с трубами.