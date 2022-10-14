Пробоїни по 8 метрів: в ФРН підтвердили підрив ниток "Північного потоку" (фото)

Експерти використали підводний дрон, який зробив знімки пошкоджених місць газопроводу. З'ясувалося, що загалом "Північний потік-1" та "Північний потік-2" пошкоджені у чотирьох місцях.

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Пошкодження на нитках газопроводів "Північний потік" могли виникнути лише внаслідок вибухів. Такого висновку дійшли слідчі федеральної поліції Німеччини, після детального розгляду фото з підводного безпілотника Бундесверу. Про це йдеться у матеріалі програми Tagesschau телерадіокомпанії ARD.

Повідомляється, що на минулих вихідних німецькі слідчі вирушили до місця пригоди на кораблях, наданих ВМС Німеччини для оцінки та документування ступеня пошкодження трубопроводів. На місце також прибули фахівці з вибухових речовин і водолази, які, втім, не були задіяні, оскільки в них не було спорядження для занурення на глибину 70 метрів.

Тим часом було задіяно підводний дрон, який зробив фото, що дозволяють розглянути масштаби пошкодження газопроводу. Дослідивши знімки експерти зауважили, що діаметр пробоїни газопроводу становить приблизно 8 метрів. У зв'язку з цим слідчі зазначили, що характер ушкоджень говорить виключно про підрив газопроводу.

"Загалом два газопроводи Nord Stream 1 і 2 були зруйновані в чотирьох місцях, у кожному трубопроводі по дві пробоїни. Обидва трубопроводи мають дві нитки. Тільки одну нитку газопроводу "Північний потік-2" не пошкоджено", — йдеться у матеріалі.

Також повідомляється, що поліцейські передали знімки Федеральному прокурору, який днями ініціював розслідування за звинуваченням у "створенні вибухового пристрою" та "антиконституційному саботажі".

Попередні результати німецьких слідчих побічно підтверджуються інформацією сейсмологічних інститутів Скандинавії. За даними організацій, після вибухів у Балтійському морі було зафіксовано коливання магнітудою 2,3 та 2,1 балів за шкалою Ріхтера. На думку сейсмологів, ці коливання відповідають приблизно заряду вибухівки в кілька сотень кілограмів.

Нагадаємо, шведські правоохоронці вилучили зразки з місця події на газопроводах "Північний потік" для подальшого дослідження. За попередніми результатами розслідування пошкодження на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" виникли внаслідок вибухів.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив світові енергетичні компанії у причетності до пригод на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2". За його словами, західні компанії ведуть підривну діяльність з метою змусити європейців купувати енергоресурси за завищеними цінами.