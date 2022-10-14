Пробоины в 8 метров: в ФРГ подтвердили подрыв нитей "Северного потока" (фото)

Эксперты использовали подводный дрон, который сделал снимки поврежденных мест газопровода. Оказалось, что в целом "Северный поток-1" и "Северный поток-2" повреждены в четырех местах.

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Повреждения на нитках газопроводов "Северный поток" могли возникнуть только в результате взрывов. К такому выводу пришли следователи федеральной полиции Германии, после детального рассмотрения фотоснимков с подводного беспилотника Бундесвера. Об этом говорится в материале программы Tagesschau телерадиокомпании ARD.

Сообщается, что в минувшие выходные немецкие следователи отправились к месту происшествия на кораблях, предоставленных ВМС Германии для оценки и документирования степени повреждения трубопроводов. На месте также прибыли специалисты по взрывчатым веществам и водолазы, которые, впрочем, не были задействованы, поскольку у них не оказалось снаряжения для погружения на глубину в 70 метров.

Между тем был задействован подводный дрон, который сделал фотографии, позволяющие рассмотреть масштабы повреждения газопровода. Исследовав снимки эксперты заметили, что диаметр пробоины газопровода составляет примерно 8 метров. В связи с этим следователи отметили, что характер повреждений говорит исключительно о подрыве газопровода.

"В целом два газопровода Nord Stream 1 и 2 были разрушены в четырех местах, в каждом трубопроводе по две пробоины. Оба трубопровода имеют две нитки. Только одна нитка газопровода "Северный поток — 2" не повреждена", — говорится в материале.

Также сообщается, что полицейские передали снимки Федеральному прокурору, который на днях инициировал расследование по обвинению в "создании взрывного устройства" и "антиконституционном саботаже".

Предварительные результаты немецких следователей косвенно подтверждаются информацией сейсмологических институтов Скандинавии. Согласно данным организаций, после взрывов в Балтийском море были зафиксированы колебания магнитудой 2,3 и 2,1 баллов по шкале Рихтера. По мнению сейсмологов, эти колебания соответствует предположительно заряду взрывчатки в несколько сотен килограммов.

Напомним, шведские правоохранители изъяли образцы с места происшествия на газопроводах "Северный поток" для дальнейшего исследования. По предварительным результатам расследования повреждения на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" возникли в результате взрывов.

Президент РФ Владимир Путин обвинил мировые энергетические компании в причастности к происшествиям на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По его словам западные компании ведут подрывную деятельность с целью заставить европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам.