Диверсія США: Путін відкинув версію про "український слід" у вибухах на "Північних потоках"

На думку президента РФ, під газопроводи заклали кілька вибухових пристроїв. Зріджений американський газ обійдеться Євросоюзу на 30% дорожче за російський, додав він.

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Президент Росії Володимир Путін відкинув версію щодо наявності "українського сліду" у справі про вибухи на газопроводах "Північний потік". Про це Путін сказав 14 березня під час робочого візиту на авіаційний завод до Улан-Уде, пишуть російські ЗМІ.

Президент країни-агресора вважає, що під "Північний потік" заклали кілька вибухових пристроїв.

"Вибух такого роду, такої потужності, на такій глибині можуть здійснити тільки фахівці, причому підтримані всією міццю держави, яка має певні технології", — заявив він.

Під "Північний потік" заклали кілька вибухових пристроїв, вважає Володимир Путін Фото: Nord Stream 2 AG

Винних у вибухах, за його словами, слід шукати серед "зацікавлених". Теоретично вони можуть бути у США, щоб отримати можливість постачати до Європи свій газ, додав він.

За оцінками Путіна, скраплений американський газ обійдеться Євросоюзу на 25-30% дорожче за російський. У газопроводів може бути майбутнє, якщо це буде європейський інтерес, оцінив президент РФ.

Володимир Путін вважає терактом, який стався на "Північних потоках", який скоїли на державному рівні, а не любителі. У відповідь на запитання, чи займається Москва розслідуванням інциденту, він сказав: "Нам дуже складно займатися своїм власним розслідуванням, нас не допускають на місце цього теракту".

Вибухи на газопроводах "Північний потік" — версії про причетність України

Видання The Times 8 березня писало про те, що диверсію на газопроводах нібито спонсорував український бізнесмен, не пов'язаний із владою країни. Журналісти запевняють, що операція була складною і складалася із задіяння яхти, елітних водолазів, підробки паспортів та закупівлі різного роду вибухівки.

За день до цього подібний матеріал публікує німецька газета Die Zeit. Польська компанія, яка належала двом громадянам України, орендувала судно, з якого могли підірвати трубопроводи, йдеться у матеріалі.

Американська газета The New York Times також писала про "український слід" у диверсіях на "Північних потоках".

Президент України Володимир Зеленський був упевнений у замовному характері подібних публікацій на користь бізнес-груп, які втрачають гроші через санкції проти Росії.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев 13 березня заявив про непричетність України до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік 2", оскільки в цьому не було для неї сенсу.