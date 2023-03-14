Диверсия США: Путин отверг версию об "украинском следе" во взрывах на "Северных потоках"

По мнению президента РФ, под газопроводы заложили несколько взрывных устройств. Сжиженный американский газ обойдется Евросоюзу на 30% дороже российского, добавил он.

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Президент России Владимир Путин отверг версию о наличии "украинского следа" в деле о взрывах на газопроводах "Северный поток". Об этом Путин сказал 14 марта во время рабочего визита на авиационный завод в Улан-Удэ, пишут российские СМИ.

Президент страны-агрессора полагает, что под "Северный поток" заложили несколько взрывных устройств.

"Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями", — заявил он.

Под "Северный поток" заложили несколько взрывных устройств, считает Владимир Путин Фото: Nord Stream 2 AG

Виновных во взрывах, по его словам, надо искать среди "заинтересованных". Теоретически они могут быть в США, чтобы получить возможность поставлять в Европу свой газ, добавил он.

По оценкам Путина, сжиженный американский газ обойдется Евросоюзу на 25-30% дороже российского. У газопроводов может быть будущее, если в этом будет европейский интерес, оценил президент РФ.

Владимир Путин считает случившееся на "Северных потоках" терактом, который совершили на государственном уровне, а не любители. В ответ на вопрос, занимается ли Москва расследованием инцидента он сказал: "Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, нас не допускают на место этого теракта".

Взрывы на газопроводах "Северный поток" — версии о причастности Украины

Издание The Times 8 марта писало о том, что диверсию на газопроводах якобы спонсировал украинский бизнесмен, не связанный с властями страны. Журналисты уверяют, что операция была сложной и состояла из задействования яхты, элитных водолазов, подделки паспортов и закупки разного рода взрывчатки.

За день до этого схожий материал публикует немецкая газета Die Zeit. Польская компания, принадлежала двум гражданам Украины, арендовала судно, с которого могли подорвать трубопроводы, говорится в материале.

Американская газета The New York Times тоже писала об "украинском следе" в диверсиях на "Северных потоках".

Президент Украины Владимир Зеленский был уверен в заказном характере подобных публикаций в интересах бизнес-групп, теряющих деньги из-за санкций против России.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 13 марта заявил о непричастности Украины к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", так как в этом не было для нее смысла.