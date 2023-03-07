Подрыв "Северных потоков": судно с водолазами могла арендовать компания граждан Украины, – Die Zeit

По версии журналистов, взрывчатки под газопроводы заложила группа из 6 человек. А западные спецслужбы выяснили, что ответственность за взрыв несет якобы украинский спецназовец.

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Немецкие следственные органы добились прорыва в деле о подрывах российских газопроводов "Северный поток". Следы ведут в Украину, но заказчик операции остается неизвестен, пишет немецкая газета Die Zeit.

Судно, с которого могли осуществить подрыв трубопроводов, арендовала компания в Польше. Вероятно, организация принадлежала двум гражданам Украины, указали в Берлине.

По версии следствия, секретную операцию по закладыванию взрывчатки проводила группа из 6 человек — 5 мужчин и 1 женщина. В ее составе были капитан, 2 водолаза, 2 помощников водолазов и врач. Все использовали профессионально подделанные паспорта, с помощью которых и арендовали судно.

Группа, как отметило издание вышла из немецкого города Росток 6 сентября 2022 года. Утверждается, что оборудование для секретной операции заранее привезли в порт на грузовике.

Оперативники нашли судно на следующий день в коммуне Вик-на-Дарсе, а затем на датском острове Кристиансе, к северо-востоку от острова Борнхольм. Судно вернули владельцу.

Во время обысков на столе в салоне обнаружили следы взрывчатки. Осенью западные спецслужбы передали наводку — ответственность за взрыв несет якобы "украинский спецназовец". Далее появились дополнительные разведданные, указывающие на след "проукраинской группировки".

К расследованию разрушения трубопроводов привлекались службы безопасности Германии, Дании, Швеции, Нидерландов и США. В Германии расследованием занимается генеральный прокурор и уголовный отдел федеральной полиции.

"Даже если следы ведут в Украину, пока не удалось выяснить заказчиков подрыва. В это деле могли быть намеренно созданы улики, указывающие на вину Украины. Доказательства, подтверждающих такой сценарий, следователи не нашли", — отметили собеседники издания.

Взрывы на "Северных потоках": Вашингтон надеется на расследование стран ЕС

Вашингтон отказался комментировать новые данные о подрыве российских газопроводов "Северный поток", сказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге, пишет в Twitter корреспондент Daily Beast Шэннон Вавра.

Кирби посоветовал обратиться за комментариями к ведущим расследование странам — Германии, Швеции и Дании. Эти страны продолжают расследование инцидентов.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на новые разведданные и комментарии чиновников, ранее писала об "украинском следе" в деле о подрыве газопроводов "Северный поток".

Взрывчатку, по версии СМИ, могли заложить опытные водолазы, которые в прошлом проходили спецподготовку. Цена ремонта газопроводов стартует от 500 миллионов долларов, подсчитали опрошенные газетой чиновники.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к "казусу в Балтийском море". "Северные потоки" утонули, добавил он.

Отметим, что в Москве не планируют ремонтировать "Северные потоки", аргументируя это ухудшением отношений с Западом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл аварию на "Северных потоках" специально проведенной диверсией и грозил "решительным ответом".