Водолазы с опытом: СМИ указали на "след Украины" во взрывах на газопроводах "Северный поток"

По данным журналистов, диверсанты в прошлом проходили специальную господготовку. Стоимость ремонта двух трубопроводов стартует от 500 миллионов долларов.

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Проукраинская группировка могла стоять за взрывами на российских газопроводах "Северный поток". Об этом пишет американская газета The New York Times 7 марта со ссылкой на новые разведданные и комментарии чиновников.

Диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России. Американские и британские граждане не замешаны в этой операции, говорят источники.

Взрывчатку могли заложить опытные водолазы, которые не работали на военные или разведывательные службы. Не исключено, что в прошлом они проходили специальную государственную подготовку, заявили официальные лица США.

Стоимость ремонта трубопроводов начинается примерно с 500 миллионов долларов, подсчитали чиновники.

[ + – ] Москва не планирует ремонтировать газопроводы "Северный поток"

По словам представителей властей США, у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его главные помощники были причастны к операции. Также нет явных признаков того, что лица действовали по указанию каких-либо украинских чиновников.

Спецслужбы Штатов не нашли доказательств причастности правительства России к нападению. Источники допустили возможность проведения операции силами, имеющими связи с украинским правительством или службами безопасности. Киев и его союзники имели самый логичный мотив для нападения, уверены они.

"Они годами выступали против этого проекта, называя его угрозой национальной безопасности, поскольку он позволит России легче продавать газ в Европу", — сказано в статье.

В правительстве Украины и в военной разведке опровергли данные обвинения. Представители ЦРУ отказались от комментариев, а в Совете нацбезопасности Белого дома переадресовали вопросы редакции европейским властям.

Взрывы на "Северных потоках" — стороны обвиняют друг друга

Атака на газопроводы, которые связывают Россию с Западной Европой стала одной из самых серьезных неразгаданных тайн, отметили журналисты.

В материале подчеркивается, что любое предположение о причастности Украины может нарушить ее непростые отношения с Германией. Польша и Украина сразу обвинили Россию в закладке взрывчатки, но не представили доказательств.

Россия бездоказательно обвинила в проведении операции Великобританию, обе страны отрицают причастность к взрывам.

[ + – ] Президент США Джо Байден, по данным журналиста Сеймура Херша, более 9 месяцев обсуждал диверсию с командой по нацбезопасности Фото: nord-stream2.com

Журналисты вспомнили статью коллеги Сеймура Херша, в которой речь шла о причастности властей США к взрывам на трубопроводах. Президент США Джо Байден, по данным Херша, более 9 месяцев обсуждал диверсию с командой по национальной безопасности.

В разговоре с The New York Times официальные лица США заявили, что Байден и его главные помощники не санкционировали задачу по уничтожению газопроводов.

Один из евродепутатов в разговоре с газетой заявил, что следователи собирают данные примерно о 45 "кораблях-призраках", транспондеры которых были выключены или не работали при проходе в районе локации газопроводов.

"Преступники использовали более 1000 фунтов взрывчатки военного назначения", — отметил депутат.

Старший прокурор Матс Юнгквист заявил The New York Times в конце февраля о продолжении расследования дела в Швеции.

"Моя работа — найти тех, кто взорвал "Северный поток". Чтобы помочь мне, у меня есть служба безопасности нашей страны. Думаю ли я, что это Россия взорвала "Северный поток"? Я никогда так не думал. Это не логично. Но, как и в случае с убийством, вы должны быть открыты для всех версий", — заключил Юнгквист.

"Северные потоки утонули": позиция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил в Twitter, что Украина не имеет отношения к "казусу в Балтийском море". Киеву не известные данные о "проукраинской группе по подрыву".

"Люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве… Что произошло с Северными потоками? Они утонули, как говорят в самой России", — заметил Подоляк.

Напомним, что Москва не планирует ремонтировать газопроводы "Северный поток" из-за ухудшения отношений со странами Запада. Их хотят законсервировать и запечатать.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 сентября назвал аварию на трубопроводе "Северный поток" преднамеренной диверсией. Генсек обещал решительный ответ за нападение на газопроводы.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года обвинил в подрыве "Северных потоков" зарубежные энергокомпании. По его словам, это был "акт международного терроризма".