Похороненный проект: РФ отказалась ремонтировать поврежденный "Северный поток", — СМИ

По словам журналистов, в РФ собираются сохранить трубопроводы, однако планов по эксплуатации в ближайшем будущем нет. Их собираются загерметизировать.

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У России нет планов ремонтировать газопроводы "Северный поток". Вместо этого их планируют законсервировать и запечатать. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что в российском "Газпроме", который построил 4 нитки Nord Stream, заявили, что технически возможно отремонтировать поврежденные трубопроводы, однако в Москве не видно перспектив для улучшения отношений с Западом, а потому эксплуатировать трубопроводы не планируется.

Более того, как заявил журналистам один из источников, Россия уже назвала проект "похороненным". Другие источники отметили, что, хотя планов по ремонту нет, "Северные потоки" будут сохранены для возможного возобновления работы в будущем.

Журналисты предположили, что трубопроводы загерметизируют, а также нанесут на них специальное покрытие для предотвращения коррозии под воздействием морской воды.

Издание пишет, что, по мнению одного из опрошенных экспертов, если природный газ, доставляемый по морю из США, станет дороже, то Европа снова может задуматься о возобновлении работы "Северных потоков".

Как рассказал представитель немецкой компании E.ON, которая является одним из акционеров "Северных потоков", пока не было принято решения о том, чтобы восстановить работу трубопроводов. Другие акционеры не ответили на вопросы журналистов.

Напомним, что 26 сентября 2022 года, на российском газопроводе "Северный поток — 2" произошло чрезвычайное происшествие — на объекте был зафиксирован резкий скачок давления. Вслед за этим стало известно, что давление упало и в обеих нитках другого объекта — "Северного потока".

Затем немецкие специалисты заявили, что если внутрь труб попадет много морской воды, это спровоцирует появление коррозии. В таком случае газопроводы больше нельзя будет использовать.

В Минобороны Великобритании, что сама Россия могла взорвать "Северный поток" с помощью подводного дрона. По мнению источника в военном ведомстве, россияне могли доставить взрывчатку к газопроводам еще несколько месяцев назад, чтобы взорвать ее в нужный момент.

В НАТО заявили, что авария на трубопроводе "Северный поток" произошла из-за преднамеренной диверсии. Столтенберг пообещал, что нападение на инфраструктуру союзников будет встречено решительным ответом.

Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве "Северных потоков" зарубежные энергокомпании. Путин заявил, что авария на газопроводе "Северный поток — 2" является "актом международного терроризма". Таким образом конкуренты Nord Stream хотят заставить европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам.