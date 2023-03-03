Похований проєкт: РФ відмовилася ремонтувати пошкоджений "Північний потік", — ЗМІ

За словами журналістів, в РФ збираються зберегти трубопроводи, проте планів з експлуатації у найближчому майбутньому немає. Їх мають намір загерметизувати.

Related video

Росія не має планів ремонтувати газопроводи "Північний потік". Натомість їх планують законсервувати та запечатати. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела.

Видання пише, що в російському "Газпромі", який збудував 4 нитки Nord Stream, заявили, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені трубопроводи, однак у Москві не видно перспектив для покращення відносин із Заходом, а тому експлуатувати трубопроводи не планується.

Ба більше, як заявило журналістам одне з джерел, Росія вже назвала проєкт "похованим". Інші джерела зазначили, що хоча планів із ремонту немає, "Північні потоки" будуть збережені для можливого відновлення роботи в майбутньому.

Журналісти припустили, що трубопроводи загерметизують, а також нанесуть на них спеціальне покриття для запобігання корозії під впливом морської води.

Видання пише, що, на думку одного з опитаних експертів, якщо природний газ, що доставляється морем із США, стане дорожчим, то Європа знову може задуматися про відновлення роботи "Північних потоків".

Як розповів представник німецької компанії E.ON, яка є одним з акціонерів "Північних потоків", поки що не було ухвалено рішення про те, щоб відновити роботу трубопроводів. Інші акціонери не відповіли на запитання журналістів.

Нагадаємо, що 26 вересня 2022 року, на російському газопроводі "Північний потік-2" сталася надзвичайна подія — на об'єкті було зафіксовано різкий стрибок тиску. Після цього стало відомо, що тиск впав і в обох нитках іншого об'єкта — "Північного потоку".

Потім німецькі фахівці заявили, що якщо в труби потрапить багато морської води, це спровокує появу корозії. У такому разі газопроводи більше не можна буде використовувати.

У Міноборони Великої Британії, що сама Росія могла підірвати "Північний потік" за допомогою підводного дрона. На думку джерела у військовому відомстві, росіяни могли доставити вибухівку до газопроводів ще кілька місяців тому, аби підірвати її в потрібний момент.

У НАТО заявили, що аваарія на трубопроводі "Північний потік" сталася через навмисну диверсію. Столтенберг пообіцяв, що напад на інфраструктуру союзників буде зустрінуто рішучою відповіддю.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив у підриві "Північних потоків" закордонні енергокомпанії. Путін заявив, що аварія на газопроводі "Північний потік-2" є "актом міжнародного тероризму". Так, конкуренти Nord Stream хочуть змусити європейців купувати енергоресурси за завищеними цінами.