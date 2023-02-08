Американский журналист обвинил власти США в диверсиях на "Северных потоках"

По версии журналиста Сеймура Херша, диверсию против "Северных потоков" власти США начали готовить за долго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Белом доме такие слухи назвали ложью.

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Американский журналист Сеймур Херш заявил, что власти США могут быть причастны к взрывам на трубопроводах "Северный поток", которые состоялись в июне 2022 года. Об этом он написал в статье на своем сайте.

В статье указывается, что президент США Джо Байден решился на проведение диверсии после более чем 9 месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

"Решение Байдена провести диверсию на трубопроводах было принято после более чем девятимесячной тайной дискуссии в сообществе национальной безопасности Вашингтона о том, как лучше достичь этой цели. Большая часть этого времени вопроса заключалась не в том, выполнять ли миссию, а в том, как ее выполнить и не оставить следов", — пишет Херш.

Таким образом, по утверждению Херша, диверсию против "Северных потоков" власти США начали готовить за долго до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, в статье журналиста указывается, что советник Белого дома по национально безопасности Джек Салливан непосредственно причастен к подготовке взрывов на "Северных потоках".

Херш утверждает, что ВМС США предлагали применить подлодку для атаки на "Северные потоки", а ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем.

Главным мотивом совершить диверсию, про версии журналиста, было опасение Белого дома, что Германия не захочет предоставлять Украине военную помощь для победы над российскими агрессорами.

"Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов дешевого природного газа, Вашингтон боялся, что такие страны как Германия не захотят поставлять Украине деньги и оружие, необходимые для победы над Россией", — отметил журналист в своей статье.

Кто такой Сеймур Херш?

Сеймур Майрон Херш — американский журналист, правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии, лауреат премии за вклад в развитие свободной прессы Фонда средств массовой информации в Лейпциге, лауреат премии Риденаура (2005). Работал в агентствах ЮПИ и АП, в газете "Нью-Йорк Таймс", в последние годы — обозреватель еженедельника "Нью-Йоркер".

Впервые известность пришла к нему во время войны во Вьетнаме, когда он обозревал преступление американских военных, которое было совершено в Сонгми.

В 2006 году Херш утверждал, что власти США готовят ядерный удар по Ирану, а вся "ожесточенность" к Тегерану со стороны Вашингтона обусловлена "еврейскими деньгами".

В сентябре 2013 года заявил, что рейд 2011 года, когда был ликвидирован Усама Бен Ладен, был "одной большой ложью". Он также обвинил во лжи СМИ, которые сообщили о смерти лидера Аль-Каиды. Позже он утверждал, что не отрицал смерть Усамы Бен Ладена, а вся ложь началась после его гибели.

10 мая 2015 года Херш опубликовал статью на "Убийство Усамы бин Ладена", которая вызвала критику репортеров, ученых, обозревателей СМИ и официальных лиц. Его обвиняли в том, что ради популярности Херш манипулирует фактами и вводит в заблуждение читателя.

Также журналист известен тем, что отрицал применение химического оружия режимом Башара фасада в Сирии.

Критики обвинили Херша в том, что он придерживается "теории заговора". В 2015 году журналист Макс Фишер из писал, что "Херш, все больше сбивается с колеи. Его истории, рассказывающие о масштабных и теневых заговорах, выдвигают поразительные и противоречивые обвинения, часто не имеющие никаких доказательствах, кроме нескольких анонимных "официальных лиц".

Реакция властей США

Позже руководитель пресс-службы совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон опровергла информацию о причастности ВМС США к подрыву "Северного потока — 2". Об этом сообщает ТАСС.

"Эта совершенная ложь и полная фикция", — заявила Уотсон.

Ранее Фокус информировал, что в ноябре 2022 года шведский прокурор Матс Юнгквист, отвечающий за расследование инцидентов на трубопроводах в Балтийском море заявил, что взрывы на российских газопроводах "Северные потоки" являются спланированным саботажем.

Отметим, что о возможной диверсии на российских газопроводах также сообщала военная разведка Великобритании. По данным ведомства, Россия могла взорвать "Северные потоки" с помощью подводных дронов, а взрывчатка на стратегические объекты была доставлена за несколько месяцев до ЧП.