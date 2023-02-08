Американський журналіст звинуватив владу США в диверсіях на "Північних потоках"

За версією журналіста Сеймура Герша, диверсію проти "Північних потоків" влада США почала готувати задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Білому домі такі чутки назвали брехнею.

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Американський журналіст Сеймур Герш заявив, що влада США може бути причетна до вибухів на трубопроводах "Північний потік", які відбулися в червні 2022 року. Про це він написав у статті на своєму сайті.

У статті зазначається, що президент США Джо Байден зважився на проведення диверсії після понад 9 місяців секретних обговорень із командою національної безпеки.

"Рішення Байдена провести диверсію на трубопроводах прийняли після більш ніж дев'ятимісячної таємної дискусії в спільноті національної безпеки Вашингтона про те, як краще досягти цієї цілі. Більшість цього питання полягала не в тому, чи виконувати місію, а в тому, як її виконати і не залишити слідів", — пише Герш.

Так, за твердженням Герша, диверсію проти "Північних потоків" влада США почала готувати задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, у статті журналіст зазначає, що радник Білого дому з національної безпеки Джек Салліван безпосередньо причетний до підготовки вибухів на "Північних потоках".

Герш стверджує, що ВМС США пропонували застосувати підводний човен для атаки на "Північні потоки", а ВПС — бомби з дистанційним підривником.

Головним мотивом зробити диверсію, щодо версій журналіста, було побоювання Білого дому, що Німеччина не захоче надавати Україні військову допомогу для перемоги над російськими агресорами.

"Поки Європа залишалася залежною від трубопроводів дешевого природного газу, Вашингтон боявся, що такі країни як Німеччина не захочуть постачати Україні гроші та зброю, необхідні для перемоги над Росією", — зазначив журналіст у своїй статті.

Хто такий Сеймур Герш?

Сеймур Майрон Герш — американський журналіст, правозахисник, лауреат Пулітцерівської премії, лауреат премії за внесок у розвиток вільної преси Фонду засобів масової інформації у Лейпцигу, лауреат премії Ріденаура (2005). Працював в агентствах ЮПІ та АП, у газеті "Нью-Йорк Таймс", останніми роками — оглядач тижневика "Нью-Йоркер".

Вперше популярність прийшла до нього під час війни у В'єтнамі, коли він оглядав злочин американських військових, скоєний в Сонгмі.

У 2006 році Герш стверджував, що влада США готує ядерний удар по Ірану, а вся "запеклість" до Тегерана з боку Вашингтона обумовлена "єврейськими грошима".

У вересні 2013 року заявив, що рейд 2011 року, коли ліквідували Усама Бен Ладена, був "одною великою брехнею". Він також звинуватив у брехні ЗМІ, які повідомили про смерть лідера Аль-Каїди. Згодом він стверджував, що не заперечував смерть Усама Бен Ладена, а вся брехня почалася після його загибелі.

10 травня 2015 року Герш опублікував статтю на "Вбивство Усами Бен Ладена", яка викликала критику репортерів, вчених, оглядачів ЗМІ та офіційних осіб. Його звинувачували в тому, що заради популярності Герш маніпулює фактами і вводить в оману читача.

Також журналіст відомий тим, що заперечував застосування хімічної зброї режимом Башара фасаду Сирії.

Критики звинуватили Герша у тому, що він дотримується "теорії змови". У 2015 році журналіст Макс Фішер писав, що "Герш, все більше збивається з колії. Його історії, які розповідають про масштабні і тіньові змови, висувають разючі і суперечливі звинувачення, які часто не мають жодних доказів, крім кількох анонімних "офіційних осіб".

Реакція влади США

Пізніше керівниця пресслужби ради нацбезпеки Білого дому Адрієнн Вотсон спростувала інформацію про причетність ВМС США до підриву "Північного потоку — 2". Про це повідомляє ТАСС.

"Ця досконала брехня та повна фікція", — заявила Вотсон.

Раніше Фокус інформував, що в листопаді 2022 року шведський прокурор Матс Юнгквіст, який відповідає за розслідування інцидентів на трубопроводах у Балтійському морі, заявив, що вибухи на російських газопроводах "Північні потоки" є спланованим саботажем.

Зазначимо, що про можливу диверсію на російських газопроводах також повідомляла військова розвідка Великобританії. За даними відомства, Росія могла підірвати "Північні потоки" за допомогою підводних дронів, а вибухівку на стратегічні об'єкти доставили за кілька місяців до НС.