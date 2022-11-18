Вибухи на "Північних потоках" були спланованою диверсією, — прокурор Швеції

Біля пошкоджених трубопроводів експерти виявили залишки вибухівки.

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Вибухи на російських газопроводах "Північні потоки" є спланованим саботажем. Про це заявив шведський прокурор Матс Юнгквіст, який відповідає за розслідування інцидентів на трубопроводах у Балтійському морі.

За його словами, під час слідчих дій експерти ретельно вивчили пошкоджені ділянки газопроводів "Північні потоки".

Результати проведених аналізів, як наголосив Юнгквіст, показали наявність залишків вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах.

"Робота з поглибленого аналізу продовжується, щоб зробити надійніші висновки про інцидент. Співпраця з владою Швеції та інших країн налагоджена відмінно. Для продовження роботи з попереднього розслідування та для різних видів співробітництва важливо, щоб ми могли працювати в тиші та спокої", — продовжив шведський прокурор.

За словами Юнгквіста, подальше розслідування покаже, чи зможуть слідчі назвати підозрюваного в організації саботажу газопроводами "Північні потоки". Підсумовуючи, прокурор відмовився озвучити представникам ЗМІ детальнішу інформацію про виявлення залишків вибухівки.

Зазначимо, що про можливу диверсію на російських газопроводах також повідомляла військова розвідка Великобританії. За даними відомства, Росія могла підірвати "Північні потоки" за допомогою підводних дронів, а вибухівку на стратегічні об'єкти було доставлено за кілька місяців до НС.

Служба безпеки Швеції також стверджувала, що російські газопроводи "Північні потоки" пошкоджені внаслідок потужних вибухів.

ООН, коментуючи НС на трубопроводах, попереджала, що вибухи на "Північних потоках" можуть спровокувати найбільший в історії Землі викид метану, що спричинить екологічну катастрофу в Балтійському морі.