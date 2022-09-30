Аварії на "Північних потоках" можуть спровокувати найбільший викид метану в історії, — ООН

Поточні забруднення Балтійського моря сильніші за витік у Мексиканській затоці, внаслідок якого розливалося близько 100 метричних тонн метану щодобово.

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Аварії на російських трубопроводах "Північні потоки" могли, ймовірно, спровокувати найбільший в історії планети викид метану. Про це в інтерв'ю агенції Reuters розповів в.о. голови Міжнародного моніторингу викидів метану Програми ООН з навколишнього середовища Манфреді Кальтаджіроне.

За його словами, після аварій на трубопроводах "Північні потоки" фахівці зафіксували величезний шлейф висококонцентрованого метану, який завдає шкоди навколишньому середовищу.

Топчиновник ООН припустив, що НП на російських об'єктах може бути найбільшим викидом парникового газу, який будь-коли був зафіксований в історії планети.

"Це справді погано, швидше за все, це найбільша подія з викидами за всю історію людства. Це не приносить користі в момент, коли нам терміново необхідно скоротити викиди", — наголосив Кальтаджіроне, коментуючи аварії на російських трубопроводах.

Дослідники, аналізуючи супутникові знімки з місць пригод, поки що не можуть назвати точну кількість метану, що просочується з пошкоджених труб. При цьому, як вважають в ООН, поточні забруднення Балтійського моря сильніші за витік у водах Мексиканської затоки, внаслідок якого розливалося близько 100 метричних тонн метану щодобово.

За словами Кальтаджіроне, якою б не була причина аварій на "Північних потоках", пошкодження трубопроводів є серйозною проблемою, що виходить за межі енергетичної безпеки.

НП у Мексиканській затоці — витік метану на великому родовищі Pemex

На початку вересня 2021 року в Мексиканській затоці сталася аварія на великому родовищі Pemex. На супутникових знімках зафіксували розлив нафти, джерело походження якої спочатку було невідоме. Місцеві ЗМІ стверджували, що аварія сталася на підводному трубопроводі, внаслідок чого нафтова пляма розтяглася на 20 км. уздовж узбережжя.

Через кілька місяців Європейське космічне агентство представило доповідь, присвячену НП у Мексиканській затоці. Експерти дійшли висновку, що мексиканська державна нафтова компанія Petroleos Mexicanos винна у викиді в атмосферу тисячі тонн газоподібного метану. За 17 днів із району нафтогазової платформи в атмосферу потрапила кількість парникового газу, еквівалентна 3,37 мільйонам тонн двоокису вуглецю.

Агентство Bloomberg, коментуючи НП на "Північних потоках", попереджало, що витік метану може спровокувати велику кліматичну катастрофу на Землі. Через відсутність механізмів стримування з російських трубопроводів найближчим часом витік майже весь газ.

700-метрове коло метану після аварій на "Північних потоках" видно навіть із космосу. НАТО не виключає, що НП на російських газопроводах могли статися внаслідок спланованих диверсій.