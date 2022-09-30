Аварии на "Северных потоках" могут спровоцировать крупнейший выброс метана в истории, — ООН

Текущие загрязнения Балтийского моря сильнее утечки в Мексиканском заливе, в результате которой разливалось около 100 метрических тонн метана ежесуточно.

Related video

Аварии на российских трубопроводах "Северные потоки" могли, вероятно, спровоцировать крупнейший в истории планеты выброс метана. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал и.о. главы Международного мониторинга выбросов метана Программы ООН по окружающей среде Манфреди Кальтаджироне.

По его словам, после аварий на трубопроводах "Северные потоки" специалисты зафиксировали огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.

Топ-чиновник ООН предположил, что ЧП на российских объектах может быть крупнейшим выбросом парникового газа, который когда-либо был зафиксирован в истории планеты.

"Это действительно плохо, скорее всего, это крупнейшее событие по выбросам за всю историю человечества. Это не приносит пользы в момент, когда нам срочно необходимо сократить выбросы", — подчеркнул Кальтаджироне, комментируя аварии на российских трубопроводах.

Исследователи, анализуя спутниковые снимки с мест происшествий, пока не могут назвать точное количество метана, который просачивается из поврежденных труб. При этом, как считают в ООН, текущие загрязнения Балтийского моря сильнее утечки в водах Мексиканского залива, в результате которой разливалось около 100 метрических тонн метана ежесуточно.

По словам Кальтаджироне, какой бы не была причина аварий на "Северных потоках", повреждение трубопроводов является серьезной проблемой, выходящей за рамки энергетической безопасности.

ЧП в Мексиканском заливе — утечка метана на крупном месторождении Pemex

В начале сентября 2021 года в Мексиканском заливе произошла авария на крупном месторождении Pemex. На спутниковых снимках зафиксировали разлив нефти, источник происхождения которой сперва был неизвестен. Местные СМИ утверждали, что авария случилась на подводном трубопроводе, в результате чего нефтяное пятно растянулось на 20 км вдоль побережья.

Через несколько месяцев Европейское космическое агентство представило доклад, посвященный ЧП в Мексиканском заливе. Эксперты пришли к выводу, что Мексиканская государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos виновна в выбросе в атмосферу тысячи тонн газообразного метана. За 17 дней из района нефтегазовой платформы в атмосферу попало количество парникового газа, эквивалентное 3,37 миллионам тонн двуокиси углерода.

Агентство Bloomberg, комментируя ЧП на "Северных потоках", предупреждало, что утечка метана может спровоцировать большую климатическую катастрофу на Земле. Из-за отсутствия механизмов сдерживания из российских трубопроводов в ближайшее время вытечен почти весь газ.

700-метровый круг метана после аварий на "Северных потоках" виден даже из космоса. НАТО не исключает, что ЧП на российских газопроводах могли произойти в результате спланированных диверсий.