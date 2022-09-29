Возможная диверсия на "Северном потоке": появились новые снимки последствий взрывов

Власти Швеции сообщили о четвертой утечке на одной из нитей газопровода. Прежде было известно о двух на "Северном потоке-1", и еще об одной — на "СП-2".

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Опубликованы новые снимки тех районов в Балтийском море, где проходят нитки газопровода "Северный поток". Поверхность моря пузырится, также заметно, что на "СП-1" более крупная утечка, чем на "СП-2". Об этом сообщает Sky News.

Оба газопровода были построены для транспортировки газа из российских месторождений в страны Европы, транзитом через Германию. После масштабного вторжения российских войск в Украину Германия отказалась сертифицировать "Северный поток-2", который уже был заполнен газом.

До утечек подача газа через "Северный поток-1" снизилась до нуля. В РФ объяснили это тем, что из-за санкций в газопроводе невозможно устранить неполадки.

[ + – ] Утечка газа на "Северном потоке".

Изначально сообщалось, что две утечки образовались на "Северном потоке-1", и одна — на "Северном потоке-2". В четверг, 29 сентября власти Швеции сообщили, что обнаружили еще одну утечку на одной из нитей газопровода.

Напомним, что в результате прорыва газопровода "Северный поток" образовался 700-метровый круг метана, который виден из космоса. Спутник снял последствия возможной диверсии, а ученые предупреждают об экологической катастрофе.

По данным шведских сейсмологов, "Северный поток" взорвали с помощью "100 кг динамита". Сила взрыва была эквивалентна именно такому объему взрывчатки, согласно выводам Уппсальского университета.

Ранее Фокус сообщал, что НАТО может применить 5 статью, если докажут, что "Северные потоки" взорвала РФ. По словам украинского дипломата Павла Климкина, человечество может стоять на пороге геополитической мясорубки.