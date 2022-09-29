Можлива диверсія на "Північному потоці": з'явилися нові знімки наслідків вибухів

Влада Швеції повідомила про четвертий витік на одній з ниток газопроводу. Раніше було відомо про два на "Північному потоці-1", і ще про один — на "ПП-2".

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Опубліковано нові знімки тих районів у Балтійському морі, де проходять нитки газопроводу "Північний потік". Поверхня моря покривається бульбашками, також помітно, що на "ПП-1" більший витік, ніж на "ПП-2". Про це повідомляє Sky News.

Обидва газопроводи були побудовані для транспортування газу з російських родовищ у країни Європи, транзитом через Німеччину. Після масштабного вторгнення російських військ в Україну Німеччина відмовилася сертифікувати "Північний потік-2", який уже був заповнений газом.

До витоків подавання газу через "Північний потік-1" знизилося до нуля. В РФ пояснили це тим, що через санкції у газопроводі неможливо усунути неполадки.

[ + – ] Витік газу на "Північному потоці"

Спочатку повідомлялося, що два витоки утворилися на "Північному потоці-1", й один — на "Північному потоці-2". У четвер, 29 вересня влада Швеції повідомила, що помітила ще один витік на одній з ниток газопроводу.

Нагадаємо, що внаслідок прориву газопроводу "Північний потік" утворилося 700-метрове коло метану, яке видно з космосу. Супутник зняв наслідки можливої диверсії, а вчені попереджають про екологічну катастрофу.

За даними шведських сейсмологів, "Північний потік" підірвали за допомогою "100 кг динаміту". Сила вибуху була еквівалентна саме такому обсягу вибухівки, згідно з висновками Упсальського університету.

Раніше Фокус повідомляв, що НАТО може застосувати 5 статтю, якщо доведуть, що "Північні потоки" підірвала РФ. За словами українського дипломата Павла Клімкіна, людство може стояти на порозі геополітичної м'ясорубки.