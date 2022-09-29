Прорив газопроводу "Північний потік": 700-метрове коло метану видно навіть із космосу

Супутник зняв наслідки можливого енергетичного саботажу, а вчені б'ють на сполох — прорив газопроводів загрожує екологічною катастрофою.

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У вівторок, 27 вересня, європейські лідери заявили про виявлення одразу трьох окремих витоків у двох балтійських трубопроводах — "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Обидва газопроводи були побудовані для транспортування газу з Росії в Німеччину й інші європейські країни, пише Space.

Наслідки прориву газопроводів настільки масштабні, що їх вдалося зняти з космосу. Незважаючи на те, що про передбачуваний саботаж заявили лише у вівторок, стався він на день раніше, 26 вересня. Про це свідчать знімки, отримані від крихітного супутника спостереження за Землею — йому вдалося виявити та сфотографувати одну з цих вражаючих сигнатур.

Dove — мініатюрний супутник формату CubeSat. Його розміри всього 10х10х30 см — не більше взуттєвої коробки. Ці супутники були розроблені компанією із Сан-Франциско Planet, у розпорядженні якої перебувають близько двох сотень подібних супутників. Незважаючи на свої мініатюрні розміри, супутники Dove здатні розрізняти на поверхні Землі об'єкти розміром не більше трьох метрів.

Зазначимо, що точних причин прориву двох газопроводів офіційно ще не названо — буде потрібно розслідування, щоб дізнатися, що стало причиною витоку Наразі розслідування не може бути розпочато, доки наслідки витоку природного газу не будуть усунені. Втім, це не заважає європейським лідерам і вченим робити свої припущення.

Так, за однією з версій, прорив газопроводів може бути нічим іншим, як екологічним саботажем. На користь цієї версії свідчать одразу кілька факторів. По-перше, витік відбувся майже одночасно в трьох місцях і торкнувся обидвох газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". По-друге, сейсмологи зафіксували потужні вибухи поблизу місць витоку, що навряд чи могло бути збігом.

Важко уявити, наскільки серйозними можуть бути наслідки витоків із газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі. Вчені кинули всі сили, щоб спробувати передбачити, як це вплине на клімат Землі, пише Futurism.

За словами Девіда Маккейба, старшого наукового співробітника Цільової групи з чистого повітря, 700-метрове коло води, яке ми можемо спостерігати з космосу, випускає бульбашки через метан, викинутий із газопроводу в місцях витоку. Останні два десятиліття вчені спостерігають за викидами не лише вуглекислого газу, а й метану — його вплив на атмосферу на 80% перевищує вплив CO2. У зв'язку з цим Маккейб вважає, що вихід із ладу одразу двох газопроводів загрожує планеті екологічною катастрофою. Наскільки масштабною? Покажуть подальші дослідження.

Зазначимо, що "Північний потік-2" ще не був запущений в комерційну експлуатацію. План щодо його експлуатації скасувала Німеччина за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Водночас "Північний потік-1" використовувався Росією для газового шантажу Європи, але в серпні і цей газопровід був перекритий. Учені припускають, що хоч трубопроводи не були використані для перегонки природного газу, у підводній системі все ще залишався газ під тиском.

Раніше Фокус писав про те, що на газопроводі "Північний потік" виявили четвертий витік газу. Офіційні особи поки що не підтвердили інформацію.