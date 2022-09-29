Прорыв газопровода "Северный поток": 700-метровый круг метана виден даже из космоса

Спутник заснял последствия возможного энергетического саботажа, а ученые бьют тревогу — прорыв газопроводов грозит экологической катастрофой.

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Во вторник, 27 сентября, европейские лидеры заявили об обнаружении сразу трех отдельных утечек в двух балтийских трубопроводах — "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Оба газопровода были построены для транспортировки газа из России в Германию и другие европейские страны, пишет Space.

Последствия прорыва газопроводов настолько масштабны, что их удалось заснять из космоса. Несмотря на то, что о предполагаемом саботаже заявили лишь во вторник, произошел он на день раньше, 26 сентября. Об этом свидетельствуют снимки, полученные от крошечного спутника наблюдения за Землей — ему удалось обнаружить и запечатлеть одну из этих впечатляющих сигнатур.

Dove — миниатюрный спутник формата CubeSat. Его размеры всего 10х10х30 см — не больше обувной коробки. Эти спутники были разработаны компанией из Сан-Франциско Planet, в распоряжении которой находится порядка двух сотен подобных спутников. Несмотря на свои миниатюрные размеры спутники Dove способны различать на поверхности Земли объекты размером не более трех метров.

Отметим, что точные причины прорыва двух газопроводов официально еще не названы — потребуется расследование, чтобы узнать, что стало причиной утечки В данный момент расследование не может быть начато, пока последствия утечки природного газа не будут устранены. Впрочем, это не мешает европейским лидерам и ученым делать свои предположения.

Так, по одной из версий прорыв газопроводов может быть ни чем иным, как экологическим саботажем. В пользу этой версии свидетельствуют сразу несколько факторов. Во-первых, утечки произошли почти одновременно в трех местах и затронули оба газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Во-вторых, сейсмологи зафиксировали мощные взрывы вблизи мест утечки, что вряд ли могло быть совпадением.

Сложно представить насколько серьезными могут быть последствия утечек из газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Ученые бросили все силы, чтобы попытаться предсказать, как это повлияет на климат Земли, пишет Futurism.

По словам Дэвида Маккейба, старшего научного сотрудника Целевой группы по чистому воздуху, 700-метровый круг воды, который мы можем наблюдать из космоса, пузыриться из-за метана, выброшенного из газопровода в местах утечки. Последние два десятилетия ученые наблюдают за выбросами не только углекислого газа, но и метана — его воздействие на атмосферу на 80% превышает воздействие CO2. В связи с этим Маккейб считает, что выход из строя сразу двух газопроводов грозит планете экологической катастрофой. Насколько масштабной? Покажут дальнейшие исследования.

Отметим, что "Северный поток-2" еще не был запущен в коммерческую эксплуатацию. План по его эксплуатации был отменен Германией за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В то же время "Северный поток-1" использовался Россией для газового шантажа Европы, но в августе и этот газопровод был перекрыт. Ученые предполагают, что хотя трубопроводы не были использованы для перегонки природного газа, в подводной системе все еще оставался газ под давлением.

Ранее Фокус писал о том, что на газопроводе "Северный поток" обнаружили четвертую утечку газа. Официальные лица пока не подтвердили информацию.