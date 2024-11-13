Гігантську рибу-привида не бачили 15 років, а потім відшукали у несподіваному місці (відео)

Камбоджійський вчений 30 років полював за рибою-привидом, яка трапилась йому лише двічі протягом життя. Рибалки не бачили лососевого коропа зі сріблистою лускою близько 15 років.

Рибалка з Камбоджі показав науковцям унікальну рибину-привида, яку вважали зниклою назавжди і не бачили понад 15 років. Рибина — гігантський лососевий короп Меконгу, розміром з руку дорослого чоловіка. На відео, знятому природознавцями, показують сріблясту луску дивовижної істоти, жовті плями навколо очей, і пащу, у якій не видно зубів. Про деталі вдалої риболовлі та про дослідження науковців розповіли на порталі Shoal Conservation.

Риболовля в Камбоджі - кадри з рибою-привидом Меконгським гігантським лососевим коропом

Науковці пояснили, що жителі Камбоджі десятиліттями скаржились, що не бачать гігантського коропа Aaptosyax grypus. Вважалось, що тварина повністю вимерла у районі річки Меконг, яка починається в Китаї і протікає через Лаос, Таїланд, Камбоджу. На відео, опублікованому у червні 2022 року, показали один з рідкісних випадків, коли рибалкам таки пощастило. Як з'ясувалось, коропа виловили на водосховищі Seasan 2: він важив шість кг і мав довжину 60-70 см, вказано під відео.

Тим часом на порталі розповіли про з'їзд екологів в Колумбії, на якому розглядали проблему зникнення прісноводного біорізноманіття. Команда вчених з Інституту досліджень і розвитку внутрішнього рибальства Камбоджі заявила, що вперше за 20 років задокументували екземпляр Aaptosyax grypus: востаннє його фіксували 2005 року. Вчені пояснили, що рибину бачили лиш 30 разів за весь час досліджень, саме тому її і назвали "привидом Меконгу".

Дивна риболовля - як виглядає тіло лососевого коропа з Меконгу Фото: Скриншот

Науковці, які вивчали унікальну тварину, розповіли, що насправді це не лосось, як могло б здатись, а особливий вид коропа. Чан Сокенг, який 30 років працював у камбоджійському інституту, протягом усього життя досліджував цю рибину. Йому вдалось виявити лише дві особини з характерним виглядом — "з гладкою сріблястою спиною, жовтим блиском на оці та вираженою вигнутою щелепою". Середня вага екземплярів — близько 30 кг.

Дивна риболовля - як виглядає голова лососевого коропа з Меконгу Фото: Скриншот

"Еволюційно відмінний вид коропа, який не є лососем, але має вигляд лосося, насправді ніхто не помічав з 2005 року. Дослідники побоювалися, що він вимер. Більшість камбоджійців ніколи навіть не бачили і не чули про цей вид риби", — пояснили вчені.

Після повторного відкриття лососевого коропа його занесли до списку охоронюваних видів, ідеться у статті. Були побоювання, що гігантська істота зникла, як інші великі прісноводні рибини. Однак тепер є надія, що популяція відновиться, підсумували на порталі Shoal Conservation.

Зазначимо, Фокус розповідав про інші дивовижні істоти, які живуть на землі. Наприклад, видання Gizmodo повідомило про особливого молюска, якого ледь відшукали у сутінковій зоні океану. Тварину, яка отримала назву Bathydevius caudactylus, вперше помітили лише у 2020 році: вона світилась у темряві, свідчать кадри, зняті глибоководним апаратом.

Нагадуємо, у вересні рибалки виловили легендарну рибу-ремінь, яку вважають передвісником Судного дня.