Гігантську рибу-привида не бачили 15 років, а потім відшукали у несподіваному місці (відео)
Камбоджійський вчений 30 років полював за рибою-привидом, яка трапилась йому лише двічі протягом життя. Рибалки не бачили лососевого коропа зі сріблистою лускою близько 15 років.
Рибалка з Камбоджі показав науковцям унікальну рибину-привида, яку вважали зниклою назавжди і не бачили понад 15 років. Рибина — гігантський лососевий короп Меконгу, розміром з руку дорослого чоловіка. На відео, знятому природознавцями, показують сріблясту луску дивовижної істоти, жовті плями навколо очей, і пащу, у якій не видно зубів. Про деталі вдалої риболовлі та про дослідження науковців розповіли на порталі Shoal Conservation.
Науковці пояснили, що жителі Камбоджі десятиліттями скаржились, що не бачать гігантського коропа Aaptosyax grypus. Вважалось, що тварина повністю вимерла у районі річки Меконг, яка починається в Китаї і протікає через Лаос, Таїланд, Камбоджу. На відео, опублікованому у червні 2022 року, показали один з рідкісних випадків, коли рибалкам таки пощастило. Як з'ясувалось, коропа виловили на водосховищі Seasan 2: він важив шість кг і мав довжину 60-70 см, вказано під відео.
Тим часом на порталі розповіли про з'їзд екологів в Колумбії, на якому розглядали проблему зникнення прісноводного біорізноманіття. Команда вчених з Інституту досліджень і розвитку внутрішнього рибальства Камбоджі заявила, що вперше за 20 років задокументували екземпляр Aaptosyax grypus: востаннє його фіксували 2005 року. Вчені пояснили, що рибину бачили лиш 30 разів за весь час досліджень, саме тому її і назвали "привидом Меконгу".
Науковці, які вивчали унікальну тварину, розповіли, що насправді це не лосось, як могло б здатись, а особливий вид коропа. Чан Сокенг, який 30 років працював у камбоджійському інституту, протягом усього життя досліджував цю рибину. Йому вдалось виявити лише дві особини з характерним виглядом — "з гладкою сріблястою спиною, жовтим блиском на оці та вираженою вигнутою щелепою". Середня вага екземплярів — близько 30 кг.
"Еволюційно відмінний вид коропа, який не є лососем, але має вигляд лосося, насправді ніхто не помічав з 2005 року. Дослідники побоювалися, що він вимер. Більшість камбоджійців ніколи навіть не бачили і не чули про цей вид риби", — пояснили вчені.
Після повторного відкриття лососевого коропа його занесли до списку охоронюваних видів, ідеться у статті. Були побоювання, що гігантська істота зникла, як інші великі прісноводні рибини. Однак тепер є надія, що популяція відновиться, підсумували на порталі Shoal Conservation.
Зазначимо, Фокус розповідав про інші дивовижні істоти, які живуть на землі. Наприклад, видання Gizmodo повідомило про особливого молюска, якого ледь відшукали у сутінковій зоні океану. Тварину, яка отримала назву Bathydevius caudactylus, вперше помітили лише у 2020 році: вона світилась у темряві, свідчать кадри, зняті глибоководним апаратом.
Нагадуємо, у вересні рибалки виловили легендарну рибу-ремінь, яку вважають передвісником Судного дня.