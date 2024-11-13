Гигантскую рыбу-призрака не видели 15 лет, а потом отыскали в неожиданном месте (видео)

Камбоджийский ученый 30 лет охотился за рыбой-призраком, которая попалась ему лишь дважды в течение жизни. Рыбаки не видели лососевого карпа с серебристой чешуей около 15 лет.

Рыбак из Камбоджи показал ученым уникальную рыбу-призрака, которую считали пропавшей навсегда и не видели более 15 лет. Рыбина — гигантский лососевый карп Меконга, размером с руку взрослого мужчины. На видео, снятом естествоиспытателями, показывают серебристую чешую удивительного существа, желтые пятна вокруг глаз, и пасть, в которой не видно зубов. О деталях удачной рыбалки и об исследовании ученых рассказали на портале Shoal Conservation.

Рыбалка в Камбодже — кадры с рыбой-призраком Меконгским гигантским лососевым карпом

Ученые объяснили, что жители Камбоджи десятилетиями жаловались, что не видят гигантского карпа Aaptosyax grypus. Считалось, что животное полностью вымерло в районе реки Меконг, которая начинается в Китае и протекает через Лаос, Таиланд, Камбоджу. На видео, опубликованном в июне 2022 года, показали один из редких случаев, когда рыбакам все же повезло. Как выяснилось, карпа выловили на водохранилище Seasan 2: он весил шесть кг и имел длину 60-70 см, указано под видео.

Тем временем на портале рассказали о съезде экологов в Колумбии, на котором рассматривали проблему исчезновения пресноводного биоразнообразия. Команда ученых из Института исследований и развития внутреннего рыболовства Камбоджи заявила, что впервые за 20 лет задокументировали экземпляр Aaptosyax grypus: последний раз его фиксировали в 2005 году. Ученые объяснили, что рыбину видели лишь 30 раз за все время исследований, именно поэтому ее и назвали "призраком Меконга".

Удивительная рыбалка — как выглядит тело лососевого карпа из Меконга Фото: Скриншот

Ученые, изучавшие уникальное животное, рассказали, что на самом деле это не лосось, как могло бы показаться, а особый вид карпа. Чан Сокенг, который 30 лет работал в камбоджийском институте, в течение всей жизни исследовал эту рыбу. Ему удалось обнаружить только две особи с характерными признаками — "с гладкой серебристой спиной, желтым блеском на глазах и выраженной изогнутой челюстью". Средний вес экземпляров — около 30 кг.

Удивительная рыбалка — как выглядит голова лососевого карпа из Меконга Фото: Скриншот

"Эволюционно особый вид карпа, который не является лососем, но имеет вид лосося, на самом деле никто не замечал с 2005 года. Исследователи опасались, что он вымер. Большинство камбоджийцев никогда даже не видели и не слышали об этом виде рыбы", — пояснили ученые.

После повторного открытия лососевого карпа его занесли в список охраняемых видов, говорится в статье. Были опасения, что гигантское существо исчезло, как другие крупные пресноводные рыбы. Однако теперь есть надежда, что популяция восстановится, подытожили на портале Shoal Conservation.

Отметим, Фокус рассказывал о других удивительных существах, которые живут на земле. Например, издание Gizmodo сообщило об особом моллюске, которого едва отыскали в сумеречной зоне океана. Животное, получившее название Bathydevius caudactylus, впервые заметили лишь в 2020 году: оно светилось в темноте, свидетельствуют кадры, снятые глубоководным аппаратом.

Напоминаем, в сентябре рыбаки выловили легендарную рыбу-ремень, которую считают предвестником Судного дня.