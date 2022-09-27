Словно цветок папоротника. "Чудодейственное растение", исчезнувшее 2000 лет назад, вновь найдено

Ученые были уверены, что растение, которое древние греки и римляне считали "лекарством от всех болезней", давно и безвозвратно утеряно.

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Сильфий — растение, которое древние греки, римляне и египтяне считали по истине "чудодейственным". Ученые считали, что оно давно исчезло, как внезапно его вновь обнаружили недалеко от его привычной среды обитания, пишет National Geographic.

Известно, что растение с толстым стеблем и желтыми цветами воспринималось древними римлянами, греками и египтянами чем-то вроде чудодейственного цветка папоротника. Стебли растения измельчали, жарили или варили, а затем использовали в качестве лекарства от всех болезней, даже в качестве противозачаточных средств.

Ученые исследовали один из древних текстов, в котором говорится, что последний стебель сильфия, как его тогда называли, был подарен императору Нерону в первом веке нашей эры. С тех пор о сильфии ничего не слышали, а ученые тщетно пытались обнаружить растение десятилетиями. Однако все изменилось.

Ученый Махмут Миски из Стамбульского университета заявил, что ему удалось обнаружить давно утерянный сильфий. И ни где-то, а вблизи его его естественной среды обитания в Северной Африке — всего в 1,3 тысяч километров. Исследователь считает, что Ferula drudeana, растущая на горе Хасан в Турции и есть то самое, давно утерянное "лекарство от всех болезней".

В качестве подтверждения своей теории Миски заявил, что растение было найдено в двух разных местах в Турии, которые тысячи лет назад были домом для древних греков. Кроме того, в качестве подтверждения своей теории исследователь сравнил Ferula drudeana с рисунками в старинных ботанических текстах, а также изображениями сильфия на древнегреческих монетах.

[ + – ] Изображение сильфия на монетах. Фото: CNG Ink

Махмут Миски также отмечает, что оба растения имеют схожи толстые ветвящиеся корни и желтые цветы. Более того, известно, что Ferula drudeana обладает целебными свойствами — например, эффективна, как противовоспалительное и противораковое.

Отметим, что единственные доступные изображения сильфия были найдены на киренакийских серебряных монетах, что, по видимому, делало растение столь же ценным и дорогостоящим. В древних текстах также содержится информация о том, что сильфий применялся для лечения буквально всего — от болей в животе до лечения бородавок.

Ученые сотни лет стремились найти это неуловимое растение и похоже сдались, пока 40 лет назад Махмут Миски не обнаружил его на горе. Тогда ученый получил грант на изучение растения. Он выяснил, что Ferula drudeana содержит около трех десятков различных метаболитов, имеющих лечебные свойства.

В ходе десятилетий изучения растения Миски также встретил людей, которые ухаживали за Ferula drudeana. Они сообщили, что козы и овцы особенно любят полакомиться листьями этого растения, что соответствует и древним текстам с описанием сильфия.

Любопытно, что ферула весьма прихотливое растение, ученым потребовалось много времени, чтобы понять, как вырастить его в теплице. Для этого им потребовалось поместить семена в холодные и влажные условия (процесс стратификации) и только после этого Маки и его коллегам удалось вырастить ферулу в теплице. К слову, о том, что растение весьма прихотливо также было упомянуто в старых текстах — его когда-то пытались вырастить в Греции, но, увы, безрезультатно.

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