В Турции 80-летнюю бабушку приговорили к 4 годам тюрьмы за удар тапком по руке внучки (фото)

Асие Кайтан, которая не дала своей внучке Асие Вурал выйти вечером на улицу и ударила ее по руке тапочкой, была приговорена к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы за использование обуви в качестве оружия.

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Об этом сообщает турецкое издание Yeni Asir.

Отмечается, что инцидент произошел 9 августа 2024 года в городе Денизли. Живущая со своей 80-летней бабушкой Асие Кайтан ее 18-летняя внучка Асие Вурал хотела прогуляться вечером после работы, однако бабушка заперла дверь. Девушка попыталась выйти, но получила от женщины тапочкой по руке. В ответ она ударила бабушку по голове телефоном, после чего та попала в больницу.

И хотя стороны не выдвигали претензии, Генеральная прокуратура вмешалась сама, посчитав бабушку виновной в незаконном лишении свободы с применением оружия. В иске в уголовный суд инстанция требовала назначить женщине наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет.

В то же время суд приговорил обвиняемую до 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Адвокат женщины собирается подать апелляцию на решение суда. Сама же Асие Кайтан заявила, что больше никогда не возьмет тапочек в руки.

Напомним, 55-летний Али Бозоглан, чей дом был разрушен в результате разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года, решил отказаться от временного жилья и обосновался в пещере в районе Самандаг, провинция Хатай. Он готовит еду, стирает одежду и поддерживает порядок, а единственной сложностью остается отсутствие электричества.

Также Фокус писал, что претендентка на звание "Мисс Шотландия" Донна Мэйтесон разбогатела на продаже грязных тапочек.