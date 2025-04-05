У Туреччині 80-річну бабусю засудили до 4 років в'язниці за удар капцем по руці онуки (фото)

Асіє Кайтан, яка не дала своїй онучці Асіє Вурал вийти ввечері на вулицю і вдарила її по руці капцем, була засуджена до 4 років і 2 місяців позбавлення волі за використання взуття як зброї.

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Про це повідомляє турецьке видання Yeni Asir.

Зазначається, що інцидент стався 9 серпня 2024 року в місті Денізлі. 18-річна дівчина Асіє Кайтан, яка живе зі своєю 80-річною бабусею Асіє Кайтан, хотіла прогулятися ввечері після роботи, проте жінка замкнула двері. Дівчина спробувала вийти, але отримала від бабусі капцем по руці. У відповідь вона вдарила бабусю по голові телефоном, після чого та потрапила до лікарні.

І хоча сторони не висували претензії, Генеральна прокуратура втрутилася сама, вважаючи бабусю винною в незаконному позбавленні волі із застосуванням зброї. У позові до кримінального суду інстанція вимагала призначити жінці покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до 14 років.

Водночас суд засудив обвинувачену до 4 років і 2 місяців позбавлення волі.

Адвокат жінки збирається подати апеляцію на рішення суду. Сама ж Асіє Кайтан заявила, що більше ніколи не візьме капців до рук.

Нагадаємо, 55-річний Алі Бозоглан, чий будинок було зруйновано внаслідок руйнівного землетрусу 6 лютого 2023 року, вирішив відмовитися від тимчасового житла і влаштувався в печері в районі Самандаг, провінція Хатай. Він готує їжу, пере одяг і підтримує порядок, а єдиною складністю залишається відсутність електрики.

Також Фокус писав, що претендентка на звання "Міс Шотландія" Донна Мейтесон розбагатіла на продажу брудних капців.