Два роки в печері: чоловік не хоче повертатися до звичайного будинку після землетрусу (фото)

Алі Бозоглан самостійно облаштував печеру, адаптувавши її для життя. Він готує їжу, пере одяг і підтримує порядок. Єдиною складністю залишається відсутність електрики.

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55-річний Алі Бозоглан, чий будинок було зруйновано внаслідок руйнівного землетрусу 6 лютого 2023 року, вирішив відмовитися від тимчасового житла і влаштувався в печері в районі Самандаг, провінція Хатай. Чоловік стверджує, що саме тут знайшов спокій і умиротворення. Про це пише TGRT Haber.

Алі Бозоглан втратив дах над головою під час стихійного лиха, яке забрало тисячі життів. Попри пропозицію місцевої влади про надання житла з контейнера, він вважав за краще жити в природному притулку, який виявив два роки тому.

"Я живу тут уже два роки і почуваюся спокійно. Ця печера існує тисячі років, і вона не була зруйнована навіть найсильнішим землетрусом. Я тут один, далеко від шуму, і насолоджуюся усамітненням", — розповів він.

Чоловік готує їжу, пере одяг і підтримує порядок Фото: TGRT Haber

Чоловік самостійно облаштував печеру, адаптувавши її для життя. Він готує їжу, пере одяг і підтримує порядок. Єдиною складністю залишається відсутність електрики. Він розглядає можливість встановлення сонячних панелей, щоб живити холодильник і пральну машину.

Однак життя на самоті має і свої труднощі. Всередину печери іноді заповзають змії та щури, але, за словами Бозоглана, він навчився справлятися з цим за допомогою молитов.

"Три місяці тому змія опинилася в моєму ліжку. Я взяв сітчасту фіранку, акуратно виніс її назовні й сказав: "Іди геть, благословенна"", — згадує він.

Алі Бозоглан самостійно облаштував печеру Фото: TGRT Haber

Не всі розуміють вибір Бозоглана. Деякі жителі району засуджують його рішення, вважаючи дивним жити в таких умовах. Однак він упевнений, що прийняв правильне рішення.

"Люди, які мене не знають, кажуть різне. Але я знайшов тут гармонію з природою, і це найголовніше", — додав він.

Наразі чоловік продовжує облаштовувати своє житло і розраховує на допомогу благодійників для вирішення побутових питань.

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