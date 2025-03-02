Два года в пещере: мужчина не хочет возвращаться в обычный дом после землетрясения (фото)

Али Бозоглан самостоятельно обустроил пещеру, адаптировав ее для жизни. Он готовит еду, стирает одежду и поддерживает порядок. Единственной сложностью остается отсутствие электричества.

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55-летний Али Бозоглан, чей дом был разрушен в результате разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года, решил отказаться от временного жилья и обосновался в пещере в районе Самандаг, провинция Хатай. Мужчина утверждает, что именно здесь нашел покой и умиротворение. Об этом пишет TGRT Haber.

Али Бозоглан потерял крышу над головой во время стихийного бедствия, которое унесло тысячи жизней. Несмотря на предложение местных властей о предоставлении жилья из контейнера, он предпочел жить в природном убежище, которое обнаружил два года назад.

"Я живу здесь уже два года и чувствую себя спокойно. Эта пещера существует тысячи лет, и она не была разрушена даже самым сильным землетрясением. Я здесь один, вдали от шума, и наслаждаюсь уединением", — рассказал он.

Мужчина готовит еду, стирает одежду и поддерживает порядок Фото: TGRT Haber

Мужчина самостоятельно обустроил пещеру, адаптировав ее для жизни. Он готовит еду, стирает одежду и поддерживает порядок. Единственной сложностью остается отсутствие электричества. Он рассматривает возможность установки солнечных панелей, чтобы запитать холодильник и стиральную машину.

Однако жизнь в уединении имеет и свои трудности. Внутрь пещеры иногда заползают змеи и крысы, но, по словам Бозоглана, он научился справляться с этим с помощью молитв.

"Три месяца назад змея оказалась в моей постели. Я взял сетчатую занавеску, аккуратно вынес ее наружу и сказал: "Уходи, благословенная"", — вспоминает он.

Али Бозоглан самостоятельно обустроил пещеру Фото: TGRT Haber

Не все понимают выбор Бозоглана. Некоторые жители района осуждают его решение, считая странным жить в таких условиях. Однако он уверен, что принял правильное решение.

"Люди, которые меня не знают, говорят разное. Но я нашел здесь гармонию с природой, и это самое главное", — добавил он.

Сейчас мужчина продолжает обустраивать свое жилище и рассчитывает на помощь благотворителей для решения бытовых вопросов.

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