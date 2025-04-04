Упала на эстакаду: в Турции трагически погибла "Мисс Европа" (фото)

"Мисс Европа" Гюлер Эрдоган из Косово погибла в Турции, убегая от полиции. Девушка упала с дороги и получила тяжелые травмы.

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Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Трагическое событие произошло в Гиресуне, куда 27-летняя "мисс Европа" из Косово Гюлен Эрдоган приехала на праздник Рамазана. Девушка была родом из Турции и приехала на Родину. Вечером она пошла в развлекательное заведение. Там, выпив алкоголь, затем села за руль. Ее заметили и остановили правоохранители.

Девушка выскочила из машины и начала убегать. Во время бегства она упала на дорогу с эстакады, и по ней проехал автомобиль. От полученных травм "Мисс Европа" скончалась на месте.

На место происшествия сразу же вызвали несколько медицинских бригад, однако в ходе расследования было установлено, что Гюлер Эрдоган погибла.

Семья модели и актрисы удалила ее фото из Instagram и сообщила подписчикам, что Гюлер Эрдоган она погибла.

Напомним, что ранее от рака умерла Диведжи Смит Дхиведжа, которая заняла первое место на конкурсе "Мисс Южная Африка 2005" и представляла свою страну на конкурсе "Мисс Мира 2005".

Также сообщалось, что участница "Мисс Вселенная" из РФ скрывается в США и получает угрозы. Анна Линникова призналась, что ей пришлось даже нанять себе охрану ради безопасности.