Участница "Мисс Вселенная" из РФ скрывается в США и получает угрозы

Представительница РФ на конкурсе красоты даже наняла себе охрану.

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22-летняя российская модель и представительница РФ на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" Анна Линникова призналась, что получает угрозы и решила скрываться в США. Об этом пишут росСМИ.

"В некоторые моменты мне действительно было страшно за свою жизнь, поскольку звучали угрозы физической расправы при моем выходе на сцену. Потом я немного успокоилась, поняв, что реальной силы такие слова не имеют. Сейчас я путешествую по Америке и в целях безопасности лишний раз не раскрываю своих точных координат", — рассказала Линникова.

Кроме этого, россиянка призналась, что даже наняла охрану из-за "неадекватных поклонников". А свой проигрыш на соревнованиях красоты считает исключительно "политически" оговоренным.

[ + – ] Анна Линникова

Отметим, что в профиле российской модели отмечено, что в настоящее время она находится в Майами. Такая же локация стоит на последнем посте Линниковой.

Украинка на конкурсе Виктория Апанасенко рассказывала, как россиянка хотела с ней сделать совместное "дружеское" селфи, а тех, кто не хотел с ней общаться, называла расистами.

Напомним, украинская модель на "Мисс Вселенная" рассказала о поведении Линниковой во время конкурса.

Также Фокус писал о реакции россиянки Анны Линниковой на нежелание украинки общаться с ней.