Росіянка з "Міс Всесвіт" переховується в США та отримує погрози

Представниця РФ на конкурсі краси навіть найняла собі охорону.

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22-річна російська модель та представниця РФ на конкурсі "Міс Всесвіт-2023" Анна Ліннікова зізналася, що отримує погрози та вирішила переховуватися в США. Про це пишуть росЗМІ.

"У деякі моменти мені дійсно було страшно за своє життя, оскільки звучали погрози фізичної розправи за умови мого виходу на сцену. Потім я трохи заспокоїлася, зрозумівши, що реальної сили такі слова не мають. Зараз я подорожую по Америці і в цілях безпеки зайвий раз не розкриваю своїх точних координат", — розповіла Ліннікова.

Окрім цього, росіянка зізналася, що навіть найняла охорону через "неадекватних шанувальників". А свій програш на змаганнях краси вважає винятково "політично" обумовленим.

[ + – ] Анна Ліннікова

Зазначимо, що в профілі російської моделі зазначено, що наразі вона перебуває в Маямі. Така ж локація стоїть на останньому дописі Ліннікової.

Українка на конкурсі Вікторія Апанасенко розповідала, як росіянка хотіла з нею зробити спільне "дружнє" селфі, а тих, хто не мав бажання з нею спілкуватися, називала расистами.

Нагадаємо, українська модель на "Міс Всесвіт" розповіла про поведінку Ліннікової під час конкурсу.

Також Фокус писав про реакцію росіянки Анни Ліннікової на не бажання українки спілкуватися з нею.