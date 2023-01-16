Міс "Україна Всесвіт" розповіла про провокації росіянки на конкурсі
Анна Ліннікова не висловлювала своєї політичної позиції, а на сцену вийшла у костюмі імператриці.
28-річна українська модель та "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко розповіла у своїх соцмережах про провокації представниці Росії на конкурсі у США.
Зокрема уродженка Чернігова зізналася, що український оргкомітет неодноразово просив усунути Анну Ліннікову від участі в "Міс Всесвіт-2023". Проте організатори змагань краси не виконали прохання українців.
"Ми дуже багато роботи провели з цього приводу, але їй дали візу американську і це вирішило її участь у цьому конкурсі. Якщо американці видали їй візу, то оргкомітет не може відмовити учасниці", — розповіла модель та волонтерка.
Також Вікторія Апанасенко зазначила, що росіянка Анна Ліннікова часто намагалася зробити з нею спільне фото, адже отримала таке завдання від своїх керівників. Втім, представниця України не дозволила їй зробити "дружнє селфі".
Зазначимо, що у конкурсі краси перемогла представниця США. Українка Вікторія Апанасенко представила низку розкішних та яскравих образів — від вечірньої сукні з прапором України до костюму Воїна світла.
Тим часом росіянка не висловила чітко своєї політичної позиції, а на сцену вийшла у костюмі імператриці.
Нагадаємо, Вікторія Апанасенко представила свій національний костюм на "Міс Всесвіт-2023".
Також Фокус писав про неприємний казус перед виходом на сцену Вікторії Апанасенко.