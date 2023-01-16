Міс "Україна Всесвіт" розповіла про провокації росіянки на конкурсі

Анна Ліннікова не висловлювала своєї політичної позиції, а на сцену вийшла у костюмі імператриці.

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28-річна українська модель та "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко розповіла у своїх соцмережах про провокації представниці Росії на конкурсі у США.

Зокрема уродженка Чернігова зізналася, що український оргкомітет неодноразово просив усунути Анну Ліннікову від участі в "Міс Всесвіт-2023". Проте організатори змагань краси не виконали прохання українців.

"Ми дуже багато роботи провели з цього приводу, але їй дали візу американську і це вирішило її участь у цьому конкурсі. Якщо американці видали їй візу, то оргкомітет не може відмовити учасниці", — розповіла модель та волонтерка.

[ + – ] Вікторія Апанасенко Фото: crystal.viktoria

Також Вікторія Апанасенко зазначила, що росіянка Анна Ліннікова часто намагалася зробити з нею спільне фото, адже отримала таке завдання від своїх керівників. Втім, представниця України не дозволила їй зробити "дружнє селфі".

Зазначимо, що у конкурсі краси перемогла представниця США. Українка Вікторія Апанасенко представила низку розкішних та яскравих образів — від вечірньої сукні з прапором України до костюму Воїна світла.

[ + – ] Вікторія Апанасенко

Тим часом росіянка не висловила чітко своєї політичної позиції, а на сцену вийшла у костюмі імператриці.

Нагадаємо, Вікторія Апанасенко представила свій національний костюм на "Міс Всесвіт-2023".

Також Фокус писав про неприємний казус перед виходом на сцену Вікторії Апанасенко.