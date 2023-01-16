Мисс "Украина Вселенная" рассказала о провокациях россиянки на конкурсе

Анна Линникова не выражала своей политической позиции, а на сцену вышла в костюме императрицы.

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28-летняя украинская модель и "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко рассказала в своих соцсетях о провокациях представительницы России на конкурсе в США.

В частности, уроженка Чернигова призналась, что украинский оргкомитет неоднократно просил отстранить Анну Линникову от участия в "Мисс Вселенная-2023". Однако организаторы соревнований красоты не выполнили просьбу украинцев.

"Мы очень много работы провели по этому поводу, но ей дали американскую визу и это решило ее участие в этом конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", — рассказала модель и волонтер.

[ + – ] Виктория Апанасенко Фото: crystal.viktoria

Также Виктория Апанасенко отметила, что россиянка Анна Линникова часто пыталась сделать с ней общую фотографию, ведь получила такую задачу от своих руководителей. Впрочем, представительница Украины не позволила ей сделать "дружеское селфи".

Отметим, что в конкурсе красоты победила представительница США. Украинка Виктория Апанасенко представила ряд роскошных и ярких образов — от вечернего платья с флагом Украины до костюма Воина света.

[ + – ] Виктория Апанасенко

Между тем, россиянка не выразила четко своей политической позиции, а на сцену вышла в костюме императрицы.

Напомним, Виктория Апанасенко представила свой национальный костюм на "Мисс Вселенная-2023".

Также Фокус писал о неприятном казусе перед выходом на сцену Виктории Апанасенко.