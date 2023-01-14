Мисс "Украина Вселенная" рассказала, как чуть не сорвала выход в роскошном платье от FROLOV
Представительница Украины на конкурсе красоты продемонстрировала черное платье с серебристыми кристаллами и сине-желтым флагом.
28-летняя украинская модель и участница конкурса "Мисс Вселенная-2023" Виктория Апанасенко рассказала, как чуть не сорвала свой выход в роскошном вечернем платье от FROLOV. Курьезной историей победительница "Мисс Украина Вселенная" поделилась в своем Instagram.
"Это могло случиться только со мной. За 10 минут до финального выхода в вечернем платье оно порвалось снизу вверх. Вылетела застежка. И платье перед выходом зашивали на мне. Я очень волновалась, чтобы оно не разорвалось на сцене", — признается украинская модель и волонтер, которая в конце концов уверенно вышла на сцену и даже не подала виду, что перед этим выступление едва не сорвалось.
Наряд Виктории Апанасенко в этот день имел особое значение.
"Черный цвет платья – символ темных времен, которые переживает наша страна. Символ боли, потерь, разрушенных судеб… Вышитое вручную желто-голубое сердце – часть благотворительного проекта FROLOV", — отметила уроженка Чернигова. Также важной деталью стал большой государственный флаг Украины, который "начинался" у сердца.
Кроме этого, представительница Украины продемонстрировала национальный костюм и постоянно примеряет платья украинских дизайнеров, в частности платье-вышиванку от Юлии Магдич.
Напомним, представительница РФ на "Мисс Вселенная-2023" прошла в полуфинал соревнований.
Также Фокус писал о национальном костюме Виктории Апанасенко в стиле "Воин света".