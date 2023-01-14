Мисс "Украина Вселенная" рассказала, как чуть не сорвала выход в роскошном платье от FROLOV

Представительница Украины на конкурсе красоты продемонстрировала черное платье с серебристыми кристаллами и сине-желтым флагом.

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28-летняя украинская модель и участница конкурса "Мисс Вселенная-2023" Виктория Апанасенко рассказала, как чуть не сорвала свой выход в роскошном вечернем платье от FROLOV. Курьезной историей победительница "Мисс Украина Вселенная" поделилась в своем Instagram.

"Это могло случиться только со мной. За 10 минут до финального выхода в вечернем платье оно порвалось снизу вверх. Вылетела застежка. И платье перед выходом зашивали на мне. Я очень волновалась, чтобы оно не разорвалось на сцене", — признается украинская модель и волонтер, которая в конце концов уверенно вышла на сцену и даже не подала виду, что перед этим выступление едва не сорвалось.

[ + – ] Виктория Апанасенко

Наряд Виктории Апанасенко в этот день имел особое значение.

"Черный цвет платья – символ темных времен, которые переживает наша страна. Символ боли, потерь, разрушенных судеб… Вышитое вручную желто-голубое сердце – часть благотворительного проекта FROLOV", — отметила уроженка Чернигова. Также важной деталью стал большой государственный флаг Украины, который "начинался" у сердца.

[ + – ] Виктория Апанасенко

Кроме этого, представительница Украины продемонстрировала национальный костюм и постоянно примеряет платья украинских дизайнеров, в частности платье-вышиванку от Юлии Магдич.

Напомним, представительница РФ на "Мисс Вселенная-2023" прошла в полуфинал соревнований.

Также Фокус писал о национальном костюме Виктории Апанасенко в стиле "Воин света".