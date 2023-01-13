Россиянка Анна Линникова прошла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная"

Финал конкурса "Мисс Вселенная" состоится в Новом Орлеане 14 января.

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Обладательница титула "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова вышла в полуфинал 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная". Об этом сообщается на сайте конкурса.

На сцену 22-летняя модель из Оренбурга сначала вышла в купальнике цвета фуксии и накидке с изображением жар-птицы, которую по условиям конкурса, каждая участница сама должна была разрисовать и представить свою историю.

Фото: Getty Images

Затем Линникова появилась в бордовом платье из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, которому дали название "Корона Российской империи". Известно, что платье создано дизайнером из Санкт-Петербурга Ольгой Маляровой в сотрудничестве с Эрмитажем, а вдохновением для него послужила корона российской императрицы Екатерины II.

Напомним, летом прошлого года победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях обращалась к организаторам международного конкурса с требованием отстранить Линникову от участия из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Также Фокус писал, что выход украинки Виктории Анапасенко на конкурсе "Мисс Вселенная" в национальном костюме поразил публику.