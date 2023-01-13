Росіянка Анна Ліннікова пройшла у півфінал конкурсу "Міс Всесвіт"

Фінал конкурсу "Міс Всесвіт" відбудеться у Новому Орлеані 14 січня.

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Власниця титулу "Міс Росія — 2022" Анна Ліннікова вийшла до півфіналу 71-го конкурсу краси "Міс Всесвіт". Про це повідомляється на сайті конкурсу.

На сцену 22-річна модель з Оренбурга спочатку вийшла у купальнику кольору фуксії та накидці із зображенням жар-птиці, яку за умовами конкурсу, кожна учасниця сама мала розмалювати та представити свою історію.

Фото: Getty Images

Потім Ліннікова з'явилася в бордовій сукні з шовкового оксамиту, прикрашений перлами та напівдорогоцінним камінням, якому дали назву "Корона Російської імперії". Відомо, що сукня створена дизайнеркою із Санкт-Петербурга Ольгою Маляровою у співпраці з Ермітажем, а натхненням для нього стала корона російської імператриці Катерини II.

Нагадаємо, влітку минулого року переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях зверталася до організаторів міжнародного конкурсу з вимогою усунути Ліннікову від участі через повномасштабну війну РФ проти України.

Також Фокус писав, що вихід українки Вікторії Анапасенко на конкурсі "Міс Всесвіт" у національному костюмі вразив публіку.