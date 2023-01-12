Выход украинки на конкурсе "Мисс Вселенная" в национальном костюме поразил публику (видео)

Виктория Апанасенко рассказывает миру о силе и мужестве Украины, подчеркивая это своими костюмами.

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11 января в Новом Орлеане (США), где сейчас проходит конкурс красоты "Мисс Вселенная" состоялся полуфинал, в котором участницы продефилировали по сцене в платьях, купальнике и национальных костюмах. Представительница Украины Виктория Анапасенко поразила зрителей и членов жюри своим выходом, видео которого появилось на странице оргкомитета "Мисс Украина Вселенная" в Instagram.

Как уже говорилось ранее, для Виктории костюм "Воин света" создала дизайнер Леся Патока, которая работала над ним четыре месяца. По ее замыслу, наряд олицетворяет Украину, которая противостоит силам зла и борется за свою свободу.

"В образе использованы пять основных материалов и элементов. Монолитный комбинезон, символизирующий броню, как вторая кожа окутывает Викторию. Белое платье, состоящее из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую в общей сложности ушло более 10 метров ткани, и, созданной на современный лад крайки, то есть пояса. Костюм украшает головной убор с традиционными для Украины колосьями. Символические крылья, обожженные в битве, обрамленные сине-золотыми доспехами в цветах украинского флага, раскрыты для решающего боя и украшены разнообразными зеркальными орнаментами", – описывала свою работу дизайнер.

Когда же украинская красавица вышла на сцену, то все увидели еще одну "фишку" костюма. Крылья, которые мастера так кропотливо создавали, работая буквально над каждым перышком, расправились и поднялись вверх благодаря встроенному механизму.

Не менее символическим был и купальник Виктории. Кроме голубого сдельного купальника с вырезом на животе, на ней была накидка. По условиям конкурса, каждая участница сама должна была разрисовать ее и представить свою историю. У Апанасенко центральным элементом рисунка стала девушка-птица, символизирующая Украину. На ее крыльях раны, однако во взгляде читается смелость и решительность бороться за свою свободу.

Венчал накидку девиз "Be brave like Ukraine" ("Будь смел, как Украина").

Финал конкурса состоится 14 января. Всего на нем представлено 85 стран, в том числе и Россия.

Напомним, конкурс "Мис Вселенная" купила бизнесвумен из Таиланда.