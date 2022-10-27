Трансгендерная женщина из Таиланда купила конкурс "Мисс Вселенная"

Кроме конкурса "Мисс Вселенная", Энн Джакапонг Джакраджутатип также стала владелицей конкурсов "Мисс США" и "Мисс тинейджер" США у IMG.

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43-летняя трансгендерная женщина-бизнесвумен Энн Джакапонг Джакраджутатип, руководящая медиахолдингом JKN Global Group, которая делает телешоу в Таиланде, стала новой собственницей конкурса красоты "Мисс Вселенная", заплатив за него $20 миллионов, сообщает ВВС.

Покупка конкурса, совладельцем которого с 1996 по 2015 год был Дональд Трамп, происходит на фоне того, что шоу становится все более инклюзивным.

По словам Джакраджутатип, эта инвестиция стала "сильным стратегическим дополнением" к портфолио ее компании.

"Мы стремимся не только продолжить традиции, предоставляя платформу для увлеченных людей из разных слоев общества, культур и традиций, но и развивать бренд для следующего поколения", – заявила новая хозяйка конкурса.

В свою очередь исполнительный директор организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих и президент конкурса Паула Шугарт подчеркнули, что их отношения с глобальными партнерами и брендами никогда не были крепче:

"Наш прогрессивный подход по-прежнему ставит нас в авангарде нашей отрасли".

Трамп продал конкурс американскому агентству талантов WME-IMG в 2015-м после того, как два телевизионных партнера заявили, что не будут транслировать шоу из-за комментариев политика и бизнесмена о нелегальных иммигрантах во время его президентской кампании 2016 года. Он также подвергся критике, когда бывшая "Мисс Вселенная" Алисия Мачадо заявила, что Трамп назвал ее "Мисс Пигги". Это произошло после того, как венесуэльская модель набрала вес после победы на конкурсе в 2016 году.

Со следующего года участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная" смогут замужние женщины и матери. До этого его участницами могли быть только незамужние и бездетные девушки.

Конкурс проводится уже 71 год подряд, а его трансляция ведется в более чем 160 странах мира.

Кто такая Энн Джакапонг Джакраджутатип

Энн Джакапонг Джакраджутатип, известная также как Энн JKN, – бывшая участница популярных реалити-шоу Project Runway и Shark Tank. Она родилась в Бангкоке, а в 1995 году переехала в Сидней (Австралия), где работала на заправке. Там же она получила степень бакалавра международных отношений в Университете Бонда в Голд-Косте. В Сиднее она начала свой переход от мужчины к женщине, однако тогда не довела дело до конца. Когда в 2000 году Энн вернулась домой в Бангкок в образе женщины, ее мать угрожала покончить с собой, поэтому Энн пришлось вернуться к своему мужскому началу.

Однако бунт нарастал, и в 2014 году Джакраджутатип сбежала из дома, а в 2016-м перенесла 10 операций и полностью стала женщиной.

Она – не только исполнительный директор JKN Global Group Public Company Limited, но и основательница фонда "Жизнь, вдохновленная транссексуалами" (LIFT), отстаивающего права на достоинство и возможности для трансгендеров.

Кроме степени бакалавра, о котором упоминалось выше, Джакраджутатип получила сертификат по развитию недвижимости в Университете Чулалонгкорн в Бангкоке и прошла программу аккредитации директоров (DAP) Тайского института ассоциации директоров в 2016 году. Она удостоена награды "Женщина года в Азии в СМИ" на Content Asia Summit 2019, что сделало ее первой тайкой и первой транс-женщиной, получившей эту награду. В том же году в США родился ее сын Эндрю Джакраютатип. Он немецкого и тайского происхождения. Год спустя у нее родилась дочь Анжелика Джакраютатип.

[ + – ] Дети Энн Джакапонг Джакраджутатип Эндрю и Анжелика

В 2020-м Forbes поставил ее на третье место среди самых богатых трансгендеров в мире в том году с ее состоянием в 210 миллионов долларов.

Кроме конкурса "Мисс Вселенная", она также стала владелицей конкурсов "Мисс США" и "Мисс тинейджер" США у IMG.

Ранее мы писали о том, что Россию планируют навсегда лишить права участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная" из-за военного вторжения в Украину.