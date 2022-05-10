Россию планируют навсегда исключить из международного конкурса красоты "Мисс Вселенная"

Ранее россиян лишили права участия в "Евровидении".

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Представительницам РФ хотят навсегда запретить участвовать в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Об этом сообщила президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова в Instagram.

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По словам женщины, она уже сообщила об инициативе украинцев руководству Miss Universe.

"Мы уверены, что наши партнеры с "Мисс Вселенная" примут правильное решение. Россия не должна участвовать в этом конкурсе уже никогда, потому что это возмутит большое количество стран, которые не хотят видеть российскую представительницу рядом с собой", — отметила глава "Мисс Украина Вселенная".

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В частности, Анна Филимонова призналась, что президент "Мисс Вселенная" Пола Шугарт с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину, а сама организация всячески помогает Украине — как материально, так и информационно.

"Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине", — говорится на странице "Мисс Украина Вселенная".

Напомним, во время проведения перенесенного конкурса красоты "Мисс мира 2021" в зале церемонии в Пуэрто-Рико зажгли 7 тысяч свечей в поддержку Украины.

После начала полномасштабной войны на территории Украины против России уже ввели более 10 тысяч санкций.