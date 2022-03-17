На конкурсе "Мисс Мира 2021" зажгли 7 тысяч свечей в поддержку Украины

Финал конкурса прошел в Пуэрто-Рико.

Накануне состоялся финал известнейшего конкурса красоты "Мисс мира 2021", прошедшего в этом году в Пуэрто-Рико, США. Во время церемонии участницы и организаторы зажгли 7 тысяч свечей в поддержку Украины в эфире, который смотрели более 100 стран. Об этом сообщает CNN.

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В частности, с экранов к собравшимся обратилась украинка Александра Кучеренко — "Мисс Украина 2016". Она рассказала обо всех ужасах, которые принесла война на украинскую землю.

Впоследствии Тони-Энн Сингх, "Мисс мира 2019", спела песню Селин Дион и Андреа Бочелли "The Prayer" при тысячах зажженных свечах в поддержку Украины, страдающей от военной агрессии со стороны РФ.

Отметим, что победу в конкурсе красоты одержала 23-летняя полячка Каролина Белявская. Модель публично поддерживала Украину после вторжения российских войск.

"В настоящее время весь мир взволнован несправедливостью страданий Украины. Мы даже не можем представить, что сейчас чувствуют эти люди", — заявляла "Мисс мира 2021".

[ + – ] Александра Кучеренко обратилась к финалисткам конкурса

Соревнования красоты должны были состояться 16 декабря 2021 года в Пуэрто-Рико, однако мероприятие отменили всего за 6 часов до начала из-за высокой заболеваемости COVID-19 среди участниц.

[ + – ] "Мисс мира 2021" стала полячка Каролина Белявская

Украину на "Мисс мира 2021" должна была представлять Александра Яремчук из Винницы, однако на конкурс она не полетела из-за активной фазы войны в Украине. Александра поздравила победительницу "Мисс Мира 2021" в соцсетях.

Напомним, известный американский актер и губернатор Арнольд Шварценеггер поддержал Украину и обратился к россиянам. Он подчеркнул, что война в Украине незаконна и не имеет никакого отношения к защите России.