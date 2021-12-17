В Пуэрто-Рико отменили финал конкурса "Мисс мира"

Коронавирус выявлен у 38 человек, задействованных в конкурсе. Среди них – 23 девушки-участницы. Представительница Украины Александра Яремчук отреагировала на случившее постом в соцсети.

17 декабря в Пуэрто-Рико должен был состояться финал конкурса красоты "Мисс мира", однако шоу отменили за несколько часов до начала после того, как у 23 из 97 конкурсанток тест на Covid-19 дал положительный результат, сообщает CNN.

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В заявлении, опубликованном за несколько часов до начала конкурса, организаторы заявили, что переносят телевизионную трансляцию финала, сославшись на "интересы участников, персонала, команды и широкой публики в отношении здоровья и безопасности.

Среди тех, у кого выявили коронавирус, была представительница Малайзии Лаванья Шиваджи. Сейчас она в изоляции, но "клинически здорова", – говорится на странице конкурса.

[ + – ] Одна из заболевший коронавирусом – "Мисс Малайазия" Лаванья Шиваджи

Мисс мира Индонезия Присилия Карла Юлс тем временем подтвердила сообщения о положительном результате теста, написав в Instagram истории о том, что она "в настоящее время выздоравливает" и "чувствует себя намного лучше физически и психологически".

Всего на "Мисс мира" было зарегистрировано 38 положительных случаев заражения. Кроме 23 участниц, коронавирус выявлен у 15 сотрудников конкурса, сообщила эпидемиолог Минздрава Мелисса Марзан. Она добавила, что решение о переносе приняли организаторы мероприятия, а не власти острова.

Финал будет перегруппирован и проведен в течение следующих 90 дней. Шоу должно было стать кульминацией нескольких недель соревнований "Мисс мира" в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане.

[ + – ] Заявление оргкомитета конкурса о переносе финала

В одном из нескольких предварительных конкурсов Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара была названа победительницей конкурса "Топ-модель". На этой неделе представительница Монголии Бурте-Уджин Ану выиграла конкурс "Мисс мира по талантам", а мексиканка Каролина Видалес была названа "Мисс мира спорт".

[ + – ] Девушки участвуют в модном показе в рамках конкурса "Мисс мира"

В прошлом году конкурс и вовсе отменили из-за пандемии, а это означает, что победитель 2019 года, Тони-Анн Сингх с Ямайки, остается действующим обладателем титула.

"Мы с нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток (которых мы знаем и любим), чтобы побороться за корону" Мисс мира"", – заявила генеральный директор Miss World Ltd. Джулия Морли.

Представительница Украины Александра Яремчук, как и другие участницы, была расстроена сложившейся ситуацией.

"Был очень тяжелый месяц, как морально, так и физически! Разочарована и расстроена, ведь много времени, сил и энергии было отдано на подготовку😭💛💙", – написала она в соцсети, сопроводив пост фотографией в сине-желтой одежде и с флагом Украины на плечах.

[ + – ] Александра Яремчук расстроена отменой финала конкурса

Напомним, в Эйлате отгремел конкурс "Мисс Вселенная", где корона победительницы досталась модели из Индии.