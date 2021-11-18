Александра Яремчук показала, в чем представит Украину на Miss World в Пуэрто-Рико

Оба наряда для победительницы конкурса "Мисс Украина 2021" создали отечественные дизайнеры.

22-летняя "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук получила визу в США, о чем сообщила в сториз Instagram, а также показала платья, в которых будет представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World, где поборется за титул самой красивой девушки планеты.

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Александра продемонстрировала два наряда: для конкурса национальных костюмов и для финального выхода.

Первое платье создала дизайнер Леся Патока. Это белое платье, расшитое красными узорами, с пышными рукавами. Оно облегает талию и бедра девушки, а также имеет удлиненный сзади подол. Дополняет ансамбль венок из красных цветов с белой вуалью на лице.

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Второе платье – фиолетового цвета. Его автор – Екатерина Лукашин. Наряд получился пышным, с открытыми плечами, ассиметричным подолом и разрезом, а для его создания использовался глитер, перья, сетка и камни для декора.

[ + – ] Платье для финального выхода Александры создала Екатерина Лукашин

В Пуэрто-Рико Александра и ее команда вылетают 20 ноября, чтобы начать подготовку к конкурсу, который состоится 16 декабря.

Как мы писали, у девушки были проблемы с визой, и оргкомитет конкурса обратился к Генеральному консулу посольства США в Украине Джону Балларду с просьбой помочь в решении этого вопроса.

Сегодня стало известно, что проблема была решена, о чем оргкомитет "Мисс Украина" сообщил в соцсети.

[ + – ] "Мисс Украина 2021" получила визу в США в последний момент

"Комитет Национального конкурса "Мисс Украина" рад сообщить, что победительница финала этого года Александра Яремчук успешно прошла собеседование в Посольстве США в Украине и получила долгожданную визу. Мы искренне благодарны за содействие в решении этого вопроса Министерству иностранных дел Украины, Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и Генеральному Консулу Посольства США в Украине Джону Балларду. Спасибо медиаресурсам и всем нашим друзьям, партнерам, которые выражали поддержку и верили в положительное решение этого вопроса", – говорится в публикации.

Как известно, финал конкурса "Мисс Украина" состоялся 21 октября. Александра Яремчук обошла 24 претенденток и стала победительницей. Девушка получила корону стоимостью $3 млн долларов, а также 500 тыс гривен. В интервью Фокусу девушка рассказала о том, какие эмоции испытывала во время участия, а также о себе и своей жизни, планах и увлечениях.