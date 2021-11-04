Александра Яремчук рассказала об эмоциях и конкуренции на конкурсе "Мисс Украина 2021"
Победительница национального конкурса красоты "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук рассказала Фокусу, что чувствует девушка, которая не ожидала победить.
Александра Яремчук представит Украину на международном конкурсе Miss World, который состоится в Пуэрто-Рико уже через два месяца, и в настоящее время график украинской участницы конкурса очень плотный. Но Александра Яремчук нашла время для личной беседы с Фокусом в условиях цейтнота и подготовки к международным соревнованиям в красоте и талантах.
Почему вы приняли решение принять участие в конкурсе? Что для вас победа в конкурсе "Мисс Украина 2021", где принимают участие главные красавицы страны?
Я решила попробовать свои силы именно сейчас, во время пандемии, возможно, потому, что у меня появилось достаточно свободного времени. Хочу отметить, что мне раньше неоднократно предлагали участие в конкурсе "Мисс Украина", но я всегда находила оправдания для себя — почему нет. Возможно, это был страх, опасения из-за конкуренции. Но в этом году я решила подать заявку и все-таки принять участие в конкурсе.
Чем запомнились конкурсные дни больше всего? Какими эмоциями сопровождались репетиции Александры Яремчук?
У нас были такие насыщенные дни! Мы с девочками жили в закрытом лагере. Подготовка включала в себя занятия по хореографии, правильное питание, спорт дважды в неделю, различные мастер-классы. Курсы этикета, обучение макияжу. Одним словом, было очень интересно. Все девушки поддерживали друг друга, и даже трудно было представить, что в среде претенденток на титул главной красавицы страны может быть такая взаимная поддержка.
А как же чувство конкуренции? Оно ведь не могло полностью отсутствовать в условиях борьбы за победу в конкурсе "Мисс Украина 2021"?
Во время пребывания в лагере не было никакой конкуренции. Зато она появилась уже после самого финала конкурса.
Это была просто конкуренция — или считывалась враждебность, присущая подобного рода конкурсам?
Я вынуждена была столкнуться с тем, что многие девушки, которые казались "хорошими девочками" в лагере, показали себя с довольно неожиданной стороны в финале. Пришло понимание, что люди очень часто носят маски и демонстрируют себя не теми, кем являются на самом деле. Это было настоящее разочарование. Некоторые девушки, в которых я видела приятельниц или, в некоторых случаях, прямых конкуренток, оказались недостойными.
На страничке Саши Яремчук в Instagram часто можно видеть снимки из путешествий. С чем связаны ваши частые передвижения по миру? Это хобби или рабочая необходимость?
Мои первые путешествия за границу были связаны с танцами. Я много путешествовала со своим танцевальным коллективом народных танцев. А позже это были просто путешествия ради развлечения.
Поддерживали ли родители ваше участие в конкурсе?
Родители, конечно же, очень меня поддерживали. Вообще, моя мама всегда обожала конкурсы красоты, старалась не пропускать, когда их показывали по телевизору. Помню, как в детстве мы с мамой часто смотрели подобные передачи, правда папа не понимал нашего увлечения. Когда я поступила в университет в Киеве, родители часто спрашивали меня, почему я не принимаю участия в конкурсах красоты. А я все придумывала для себя оправдания, почему я их сторонюсь.
Как вы себя оправдывали?
В первую очередь – это учеба. Я училась на экономиста и передо мной стояли другие цели и задачи. Но обстоятельства решили за меня. Когда случилась пандемия, я стала находить для себя различные курсы, чтобы не терять время, увлекалась кулинарией, курсами телеведущих. Позже мне написал кастинг-менеджер конкурса и предложил участие, после чего я все-таки решила попробовать. Родители, к слову, ничего не знали о моем намерении. Только когда я прошла отбор и попала в список 25 финалисток, подруга моей мамы позвонила родителям и сообщила им о том, что я прошла в финал.
Ваше самое радостное воспоминание из детства?
У меня вообще было очень счастливое детство. Оно мало напоминает детство современных детей и подростков. Мы шумели во дворе, проводили время в активных играх. Все мое детство прошло у бабушки в селе, куда меня отправляли родители на лето.
Но если говорить о том, что запомнилось больше всего… Знаете, я все детство мечтала о домашнем животном. Очень хотела завести котенка. Но родители, как это часто бывает, мне не разрешали. И в какой-то момент мне подарили попугая. Вот так бывает – семь лет мечтаешь о коте, а в итоге получаешь попугая! Это было большим детским разочарованием, правда. Но со временем мне все-таки удалось договориться с родителями. И в 13 лет я стала счастливой хозяйкой кота.
Какие хобби присущи победительнице конкурса красоты "Мисс Украина 2021" Саше Яремчук?
С раннего детства меня отправили заниматься народными танцами. Это был единственный танцевальный кружок в нашем городе – выбор был невелик. Я много путешествовала с коллективом – по Украине и за границей
Позже, когда я переехала в Киев, попробовала себя в модельном бизнесе. Принимала участие в съемках и показах, но довольно быстро поняла, что это для меня просто хобби. Также я занималась теннисом, мне нравится психология, еще кулинария меня активно заинтересовала на карантине. Я просто обожаю готовить, причем как для себя, так и для близких людей.
Как вы поддерживаете идеальные параметры фигуры?
Если честно, это просто генетика. У меня в семье все очень стройные. Я ни в чем себе не отказываю и ем все, что хочу, даже ночью. Когда мы жили в лагере подготовки к конкурсу красоты, у нас был здоровый рацион питания, и я сбросила еще несколько килограммов. Мне даже хочется слегка поправиться. Кроме того, я системно занимаюсь спортом – это правда, а еще я внимательно отношусь ко сну, считаю это важным фактором для поддержания хорошей внешности.
Как вы чаще всего проводите свободное время?
Я часто хожу в различные заведения с друзьями, обожаю кино и стараюсь прийти в кинотеатр, как только выходит новый фильм — с друзьями или с моим парнем. Занимаюсь танцами, люблю гулять в парке.
Мечтаете ли вы о замужестве или пока хотите посвящать больше времени карьере? Как вы в целом относитесь к своей личной жизни и какое место она занимает в настоящее время?
Для меня очень важны отношения. Но сейчас, в первую очередь, я ориентируюсь на свое развитие, в том числе и развитие карьеры. Впереди участие в конкурсе Мисс Мира — что само по себе очень энергозатратно. В будущем я планирую поступить в высшее учебное заведение в Европе. Я еще не решила, в какой именно вуз, но полагаю, что городом моей учебы в магистратуре будет Вена. А специальность – экономическая, но с ней предстоит еще определиться.
Каким в будущем видите своего избранника? И какой для вас "идеальный мужчина"?
Надеюсь, он будет самым лучшим, конечно же. Но в первую очередь, идеальный для меня – это мой человек во всех смыслах. Тот, кого я выберу.
Верите ли вы в астрологию, фен-шуй и другие течения из области эзотерики? Возможно, у вас есть талисман, который приносит удачу?
Талисмана нет. Я никогда не верила в такие вещи, но если честно, очень верю в силу мысли. Если постоянно думать о хорошем, оно безусловно придет к тебе. И наоборот. Кроме того, верю в принцип бумеранга. Уверена: что ты транслируешь миру и пространству, то и получаешь в ответ. А я стараюсь быть на позитиве.
Ваш любимый фильм/книга. Что удалось прочитать за последнее время?
Мне очень нравится фильм "1+1". Для меня это картина о том, как можно научиться радоваться жизни даже в самых тяжелых обстоятельствах. И это своего рода мотивация для меня. А мой любимый литературный автор — Васыль Стефанык.
Какие эмоции вы пережили, когда услышали, что стали победительницей конкурса красоты "Мисс Украина 2021"?
Если честно, я просто не поверила. Я не знала, куда бежать и где спрятаться. В панике даже размышляла, соглашаться мне или, может, отказаться от титула. У меня была в голове абсолютная каша. Столько разных эмоций одновременно. И я даже не поняла, почему выбрали именно меня. Я ведь не планировала попасть даже в топ-6. И, конечно же, я не думала, что смогу победить. Ведь каждая девушка сравнивает себя с другими и начинает в себе сомневаться. И в лагере подготовки к конкурсу я видела очень много красивых девушек.
Вы не считали себя самой красивой?
Вообще, я считаю себя красивой. Но как и у каждой девушки, у меня есть сильные и слабые стороны. В какие-то моменты считала себя очень классной, а потом думала: боже, что я здесь делаю? Ведь здесь так много классных девчонок.
Вам предстоит представлять Украину на международном конкурсе Miss World. Какие эмоции испытываете по этому поводу? Готовы ли соперничать с самыми красивыми представительницами стран мира?
У нас всего четыре недели на подготовку. Сейчас все движется в таком ритме, что я просто ничего не успеваю. Слишком много работы предстоит сейчас. И какой бы застенчивой девушкой я не казалась со стороны, на самом деле у меня очень сильный характер. Я с детства привычна к работе в коллективе, знаю, что такое напряженная работа в сжатые сроки.
Я надеюсь, что конкурс пройдет замечательно и будет много позитивных эмоций. И, честно, надеюсь, что финал конкурса меня не разочарует.
Как вы относитесь к коррекции внешности? По вашему мнению, женщина должна оставаться естественной или, при наличии возможности, пользоваться достижениями современной косметологии?
Я считаю, что девушка должна быть натуральной. А в таком молодом возрасте как мой не следует ничего корректировать. И вообще я уверена, что следует принимать себя и развивать себя духовно. Уверена, что красота идет изнутри и лучше ухаживать за собой: причем, как за телом, так и за духовной составляющей. Многое решают чистые волосы, ухоженная одежда. А красота – ты можешь кому-то нравиться, а кому-то – нет. Это ведь очень субъективно.
Вы уже знаете, что скажете международному жюри во время финальной речи, если корона королевы красоты Miss World достанется именно вам?
Конечно же, нет! У меня все мысли о подготовке к конкурсу, а что будет на конкурсе, пока даже представить не могу.
Но в случае чего, вы же не будете говорить про "мир во всем мире" — и мы можем надеяться, что услышим что-то более глубокое?
Конечно же. Я постараюсь сказать что-то важное и значительное.
Какие лайфхаки вы порекомендуете читательницам Фокуса для достижений жизненных целей и сохранения внутренней гармонии?
Наверное, в первую очередь оставаться собой. Чтобы на первом месте были семья и друзья. Искренняя поддержка в их лице. Найти ту сферу деятельности, в которой можно по-настоящему раскрыться и которая будет наполнять. А еще важно всегда идти по жизни с улыбкой.