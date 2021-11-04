Олександра Яремчук розповіла про емоції та конкуренцію на конкурсі "Міс Україна 2021"
Переможниця національного конкурсу краси "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук розповіла Фокусу, що відчуває дівчина, яка не очікувала перемогти.
Олександра Яремчук представить Україну на міжнародному конкурсі Miss World, який відбудеться в Пуерто-Ріко вже за два місяці, і зараз графік української учасниці конкурсу дуже щільний. Але Олександра Яремчук знайшла час для особистої бесіди з Фокусом в умовах цейтноту та підготовки до міжнародних змагань у красі й талантах.
Чому ви вирішили взяти участь у конкурсі? Що для вас перемога у конкурсі "Міс Україна 2021", де беруть участь головні красуні країни?
Я вирішила спробувати свої сили саме зараз, під час пандемії, можливо тому, що в мене з'явилося достатньо вільного часу. Хочу зазначити, що мені раніше неодноразово пропонували участь у конкурсі "Міс Україна", але я завжди знаходила виправдання для себе, чому ні. Можливо, це був страх, побоювання через конкуренцію. Але цього року я вирішила подати заявку й таки взяти участь у конкурсі.
Чим найбільше запам'яталися конкурсні дні? Якими емоціями супроводжувалися репетиції Олександри Яремчук?
У нас були такі насичені дні! Ми з дівчатами жили в закритому таборі. Підготовка включала заняття з хореографії, правильне харчування, спорт двічі на тиждень, різні майстер-класи. Курси етикету, навчання макіяжу. Одним словом, було дуже цікаво. Всі дівчата підтримували одна одну, і навіть важко було уявити, що серед претенденток на титул головної красуні країни може бути така взаємна підтримка.
А як почуття конкуренції? Адже воно не могло бути повністю відсутнім в умовах боротьби за перемогу в конкурсі "Міс Україна 2021"?
Під час перебування в таборі не було жодної конкуренції. Натомість вона з'явилася вже після фіналу конкурсу.
Це була просто конкуренція — чи зчитувалась ворожість, властива подібним конкурсам?
Я змушена була зіткнутися з тим, що багато дівчат, які здавалися "добрими дівчатками" в таборі, показали себе з несподіваного боку у фіналі. Прийшло розуміння, що люди дуже часто носять маски та демонструють себе не тими, ким є насправді. Це було справжнє розчарування. Деякі дівчата, у яких я бачила приятельок або, у деяких випадках, прямих конкуренток, виявилися негідними.
На сторінці Саші Яремчук в Instagram часто можна бачити знімки з подорожей. Із чим пов'язані ваші часті пересування світом? Це хобі чи робоча потреба?
Мої перші подорожі за кордон були пов'язані з танцями. Я багато мандрувала зі своїм танцювальним колективом народних танців. А потім це були просто подорожі заради розваги.
Чи підтримували батьки вашу участь у конкурсі?
Батьки, звичайно, дуже мене підтримували. Взагалі моя мама завжди любила конкурси краси, намагалася не пропускати, коли їх показували по телевізору. Пам'ятаю, як у дитинстві ми з мамою часто дивилися подібні передачі, правда, тато не розумів нашого захоплення. Коли я вступила до університету в Києві, батьки часто питали мене, чому я не беру участі в конкурсах краси. А я все вигадувала для себе виправдання, чому я їх цураюся.
Як ви виправдовувалися?
Насамперед – це навчання. Я навчалася на економіста, і переді мною стояли інші цілі та завдання. Але обставини вирішили за мене. Коли трапилася пандемія, я стала знаходити для себе різні курси, щоб не гаяти час, захоплювалася кулінарією, курсами телеведучих. Пізніше мені написав кастинг-менеджер конкурсу та запропонував участь, після чого я таки вирішила спробувати. Батьки, до речі, нічого не знали про мій намір. Тільки коли я пройшла відбір і потрапила до списку 25 фіналісток, подруга моєї мами зателефонувала батькам і повідомила їм про те, що я пройшла у фінал.
Ваш найрадісніший спогад із дитинства?
У мене взагалі було дуже щасливе дитинство. Воно мало нагадує дитинство сучасних дітей і підлітків. Ми шуміли у дворі, проводили час у активних іграх. Все моє дитинство пройшло в бабусі в селі, куди мене відправляли батьки на літо.
Але якщо говорити про те, що запам'яталося найбільше… Знаєте, я все дитинство мріяла про домашню тварину. Дуже хотіла завести кошеня. Але батьки, як це часто буває, мені не дозволяли. І в якийсь момент мені подарували папугу. Ось так буває – сім років мрієш про кота, а в результаті отримуєш папугу! Це було велике дитяче розчарування, правда. Але згодом мені таки вдалося домовитися з батьками. І в 13 років я стала щасливою господаркою кота.
Які хобі притаманні переможниці конкурсу краси "Міс Україна 2021" Саші Яремчук?
Із дитинства мене відправили займатися народними танцями. Це був єдиний танцювальний гурток у нашому місті – вибір був невеликий. Я багато подорожувала з колективом – Україною та за кордоном
Пізніше, коли я переїхала до Києва, спробувала себе в модельному бізнесі. Брала участь у зйомках і показах, але досить швидко зрозуміла, що це для мене просто хобі. Також я займалася тенісом, мені подобається психологія, ще кулінарія мене активно зацікавила на карантині. Я просто обожнюю готувати, причому як для себе, так і для близьких людей.
Яким чином ви підтримуєте ідеальні параметри фігури?
Якщо чесно, то це просто генетика. У мене в сім'ї всі дуже стрункі. Я ні в чому собі не відмовляю і їм усе, що я хочу, навіть уночі. Коли ми жили в таборі підготовки до конкурсу краси, ми мали здоровий раціон харчування, і я скинула ще кілька кілограмів. Мені навіть хочеться трохи погладшати. Крім того, я системно займаюся спортом — це правда, а ще я уважно ставлюся до сну, вважаю це важливим фактором для підтримання гарної зовнішності.
Як ви найчастіше проводите вільний час?
Я часто ходжу до різних закладів із друзями, обожнюю кіно та намагаюся прийти до кінотеатру, як тільки виходить новий фільм, — із друзями чи з моїм хлопцем. Займаюсь танцями, люблю гуляти в парку.
Чи мрієте ви про заміжжя або поки що хочете присвячувати більше часу кар'єрі? Як ви в цілому ставитеся до свого особистого життя, і яке місце воно посідає зараз?
Для мене дуже важливі стосунки. Але зараз, насамперед, я орієнтуюсь на свій розвиток, у тому числі й розвиток кар'єри. Попереду участь у конкурсі Міс Світу – що саме собою дуже енерговитратно. У майбутньому я планую вступити до вищого навчального закладу в Європі. Я ще не вирішила, у який саме вуз, але вважаю, що містом мого навчання в магістратурі буде Відень. А спеціальність – економічна, але з нею доведеться ще визначитися.
Яким у майбутньому бачите свого обранця? І який для вас "ідеальний чоловік"?
Сподіваюся, він буде найкращим, звичайно ж. Але насамперед ідеальна для мене – це моя людина у всіх сенсах. Той, кого виберу.
Чи вірите ви в астрологію, фен-шуй та інші течії з галузі езотерики? Можливо, у вас є талісман, який приносить удачу?
Талісмана немає. Я ніколи не вірила в такі речі, але, якщо чесно, дуже вірю в силу думки. Якщо постійно думати про хороше, воно, безумовно, прийде до тебе. І навпаки. Крім того, вірю в принцип бумеранга. Впевнена: що ти транслюєш світові та простору, те й отримуєш у відповідь. А я намагаюсь бути на позитиві.
Ваш улюблений фільм/книга. Що вдалося прочитати останнім часом?
Мені дуже подобається фільм "1+1". Для мене це картина про те, як можна навчитися радіти життю навіть у найважчих обставинах. І це своєрідна мотивація для мене. А мій улюблений літературний автор – Василь Стефаник.
Які емоції ви пережили коли почули, що стали переможницею конкурсу краси "Міс Україна 2021"?
Якщо чесно, просто не повірила. Я не знала, куди тікати й де сховатися. У паніці навіть міркувала, чи погоджуватися мені, чи, може, відмовитися від титулу. У мене була в голові абсолютна каша. Стільки різних емоцій водночас. І я навіть не зрозуміла, чому вибрали саме мене. Адже я не планувала потрапити навіть у топ-6. І, звичайно, я не думала, що зможу перемогти. Адже кожна дівчина порівнює себе з іншими і починає сумніватися. І в таборі підготовки до конкурсу я бачила дуже багато гарних дівчат.
Ви не вважали себе найкрасивішою?
Взагалі, я вважаю себе гарною. Але як і кожна дівчина, у мене є сильні та слабкі сторони. У якісь моменти вважала себе дуже класною, а потім думала: "Боже, що я тут роблю? Адже тут так багато класних дівчаток".
Ви маєте представляти Україну на міжнародному конкурсі Miss World. Які емоції ви відчуваєте з цього приводу? Чи готові змагатися з найкрасивішими представницями країн світу?
У нас лише чотири тижні на підготовку. Зараз усе рухається в такому ритмі, що я просто нічого не встигаю. Занадто багато роботи доведеться зробити зараз. І якою б сором'язливою дівчиною я не здавалася збоку, насправді в мене дуже сильний характер. Я змалку звична до роботи в колективі, знаю, що таке напружена робота в стислий термін.
Я сподіваюся, що конкурс пройде чудово, і буде багато позитивних емоцій. І чесно сподіваюся, що фінал конкурсу мене не розчарує.
Як ви ставитеся до корекції зовнішності? На вашу думку, жінка має залишатися природною чи, за наявності можливості, користуватися досягненнями сучасної косметології?
Я вважаю, що дівчина має бути натуральною. А в такому молодому віці, як мій, не слід нічого коригувати. І взагалі я впевнена, що слід приймати себе та розвивати себе духовно. Впевнена, що краса йде зсередини і краще доглядати себе: причому, як за тілом, так і за духовною складовою. Багато що вирішує чисте волосся, доглянутий одяг. А краса – ти можеш комусь подобатися, а комусь – ні. Адже це дуже суб'єктивно.
Ви вже знаєте, що скажете міжнародному журі під час фінальної промови, якщо корона королеви краси Miss World дістанеться саме вам?
Звичайно ж ні! У мене всі думки про підготовку до конкурсу, а що буде на конкурсі, поки що навіть уявити не можу.
Але в разі чого, ви ж не говоритимете про "мир у всьому світі" — і ми можемо сподіватися, що почуємо щось глибше?
Звичайно ж. Я постараюся сказати щось важливе та значне.
Які лайфхаки ви порекомендуєте читачкам Фокусу для досягнення життєвих цілей і збереження внутрішньої гармонії?
Напевно, насамперед залишатися собою. Щоб на першому місці були сім'я та друзі. Щира підтримка в їхній особі. Знайти ту сферу діяльності, у якій можна по-справжньому розкритися і яка наповнюватиме. А ще важливо завжди йти життям із посмішкою.