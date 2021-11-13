"Мисс Украина 2021" может пропустить международный конкурс красоты: названа причина

В Пуэрто-Рико Александра Яремчук должна вылететь уже 19 ноября, но ей до сих пор не назначили срочное собеседование в посольстве США, несмотря на собранный и поданный пакет документов.

Участие 22-летней "Мисс Украина" Александры Яремчук в конкурсе Miss World, который состоится в Пуэрто-Рико в декабре, оказалось под угрозой, поскольку девушка столкнулась с трудностями во время получения американской визы. В связи с этим глава Национального комитета "Мисс Украина" Вероника Щипцова обратилась к Генеральному консулу посольства США в Украине Джону Балларду. Текст послания опубликован на Instagram-странице конкурса "Мисс Украина".

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В нем говорится о том, что Яремчук должна участвовать в международном конкурсе красоты Miss World 2021, финал которого состоится 16 декабря этого года в Пуэрто-Рико. Поскольку подготовка к конкурсу и отборочный тур продлятся почти месяц, Александре нужно улететь в Пуэрто-Рико уже 19 ноября:

"Мы столкнулись со сложностями в получении визы США. Был представлен весь необходимый пакет документов, включая официальное приглашение от организации Miss World Limited. Поскольку международный конкурс Miss World 2021 стартует 21.11.2021, мы нуждаемся в записи на срочное собеседование. К сожалению, нам до сих пор не назначили дату и время ее прохождения. Со своей стороны гарантируем соблюдение Александрой Яремчук требований визового и эмиграционного законодательства США, возвращение в Украину в указанный период. Надеемся на содействие в решении этого важного для имиджа Украины вопроса".

[ + – ] Александра Яремчук

Американская виза Яремчук нужна по той причине, что Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со статусом "неинкорпорированной организованной территории", имеющая систему самоуправления, но верховная власть там принадлежит Конгрессу США.

Если девушка не получит вовремя необходимые документы, вместо нее туда может отправиться Miss Ukraine International Ольга Шамрай, сообщает "Сегодня". Оргкомитет "Мисс Украина" уже отправил официальное письмо в оргкомитет Miss World. Вице-мисс конкурса "Мисс Украина-2021" Луиза Филатова, которая в случае чего могла бы заменить победительницу на этом конкурсе, тоже не имеет американской визы.

Финал конкурса "Мисс Украина" состоялся 21 октября. Александра Яремчук обошла 24 претенденток и одержала победу. Ей вручили корону стоимостью $3 млн долларов, а также 500 тыс гривен. В интервью Фокусу девушка рассказала о том, какие эмоции испытывала во время участия, а также о себе и своей жизни, планах и увлечениях.