"Міс Україна 2021" може пропустити міжнародний конкурс краси: названо причину

У Пуерто-Ріко Олександра Яремчук має вилетіти вже 19 листопада, але їй досі не призначили термінову співбесіду в посольстві США, незважаючи на зібраний та поданий пакет документів.

Участь 22-річної "Міс Україна" Олександри Яремчук у конкурсі Miss World, який відбудеться у Пуерто-Ріко у грудні, опинилася під загрозою, оскільки дівчина зіткнулася з труднощами під час отримання американської візи. У зв'язку із цим голова Національного комітету "Міс Україна" Вероніка Щипцова звернулася до Генерального консула посольства США в Україні Джона Балларда. Текст послання опубліковано на Instagram-сторінці конкурсу "Міс Україна".

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У ньому йдеться про те, що Яремчук має брати участь у міжнародному конкурсі краси Miss World 2021, фінал якого відбудеться 16 грудня цього року у Пуерто-Ріко. Оскільки підготовка до конкурсу та відбірковий тур триватимуть майже місяць, Олександра повинна відлетіти до Пуерто-Ріко вже 19 листопада:

"Ми зіткнулися зі складнощами в отриманні візи США. Було представлено весь необхідний пакет документів, включаючи офіційне запрошення від організації Miss World Limited. Оскільки міжнародний конкурс Miss World 2021 стартує 21.11.2021, ми потребуємо запису на термінову співбесіду. На жаль, нам досі не призначили дату та час її проходження. Зі свого боку гарантуємо дотримання Олександрою Яремчук вимог візового та еміграційного законодавства США, повернення в Україну у зазначений період. Сподіваємося на сприяння у вирішенні цього важливого для іміджу України питання".

[ + – ] Олександра Яремчук

Американська віза Яремчук потрібна через те, що Пуерто-Ріко – залежна від США територія зі статусом "неінкорпорованої організованої території", яка має систему самоврядування, але верховна влада там належить Конгресу США.

Якщо дівчина не отримає вчасно необхідні документи, натомість туди може вирушити Miss Ukraine International Ольга Шамрай, повідомляє "Сегодня". Оргкомітет "Міс Україна" вже надіслав офіційного листа до оргкомітету Miss World. Віце-міс конкурсу "Міс Україна-2021" Луїза Філатова, яка в разі чого могла б замінити переможницю на цьому конкурсі, також не має американської візи.

Фінал конкурсу "Міс Україна" відбувся 21 жовтня. Олександра Яремчук обійшла 24 претенденток та здобула перемогу. Їй вручили корону вартістю $3 млн. доларів, а також 500 тис. гривень. В інтерв'ю Фокусу дівчина розповіла про те, які емоції відчувала під час участі, а також про себе та своє життя, плани і захоплення.