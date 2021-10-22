"Міс Україна-2021": кому дісталася корона за $3 млн

Олександра Яремчук представить Україну на міжнародному конкурсі Miss World, який відбудеться в Пуерто-Ріко вже через два місяці.

Фінал 30-го конкурсу краси "Міс Україна-2021" відгримів ввечері, 21 жовтня, в палаці "Україна", де 25 найвродливіших дівчат з усієї країни боролися за звання кращої і право представляти батьківщину на Miss World у Сан-Хуані (Пуерто- Ріко) в грудні цього року.

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Ведучими масштабного шоу стали найвідоміші чоловіки українського шоу-бізнесу Володимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та Влад Яма. На сцені для гостей виступали Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK, Артем Пивоваров, Wellboy, групи Gо_A, The Hardkiss, Kadnay, Tvorchi.

За підсумками конкурсу корона дісталася 22-річній Олександрі Яремчук із Вінницької області, яка виступала під номером 9.

[ + – ] Олександра Яремчук виступала під №9 Фото: Олександра Яремчук/Instagram

Олександра впевнено обійшла 24 суперниці й отримала заслужену нагороду.

[ + – ] У конкурсі "Міс Україна-2021" брали участь 25 дівчат з усіх куточків країни

На сторінці "Міс Україна" в Instagram повідомляється, що дівчина закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організації". Вона понад 10 років займається танцями і не уявляє свого життя без спорту. Зараз Олександра захоплюється психологією і тенісом.

Відомо також, що в дитинстві красуня мріяла стати акторкою і перукаркою.

За словами дівчини, вона ніколи не робила уколи краси і не збирається цим займатися в найближчі кілька років, виступаючи за природні дані. Олександра також говорить, що цінує в людях щирість, відданість і вихованість, а також поважає тих, хто любить тварин.

Яремчук, судячи з її фото в соцмережі, дуже любить подорожувати й уже встигла побувати в Римі, Парижі, Дубаї, Стамбулі. Її часто запрошують на фотосесії, тому в акаунті дівчини не бракує красивих знімків.

В одному з інтерв'ю вона зізналася, що на нові досягнення її надихають історії людей, що досягли успіху, музика і книги.

Ще до того, як стало відомо про підсумки конкурсу, в коментарях на сторінці заходу в соцмережі мама фіналістки побажала дочці перемогти.

"Донечко, я тебе дуже сильно люблю і бажаю перемоги!!! Ти найкраща і ти це знаєш!!!" — написала Вікторія Яремчук перед конкурсом.

[ + – ] Мама Олександри Яремчук побажала дочці перемоги Фото: MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА

Цьогоріч для конкурсу виготовили ексклюзивну корону з білого золота, інкрустовану коштовним камінням загальною вагою 300 карат. Для її створення використовували 27 сапфірів і 1 250 діамантів.

[ + – ] Корона для "Міс Україна-2021" інкрустована 27 сапфірами і 1 250 діамантами

Автор прикраси — знаменитий ювелір Джейкоб Арабо, засновник компанії Jacob & Co. Серед його клієнтів Дженніфер Лопес, Jay-Z, Девід і Вікторія Бекхеми, Наомі Кемпбелл, Кім Кардаш'ян та її колишній чоловік Каньє Вест, який змінив ім'я на Ye, Ліонель Мессі та багато інших. Прикраси і годинники Арабо носив навіть Майл Джексон.

На виготовлення корони в ювеліра пішло три місяці. Він зробив її в подяку за те, що став членом журі конкурсу "Міс Україна" і він же вручив її Олександрі. Крім корони, яку через рік передасть наступній переможниці, Яремчук отримала 500 тисяч гривень.

Раніше ми писали про те, хто представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт".