"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях відреагувала на критику через російську мову (відео)

Анна Неплях продемонструвала, що вона відмінно знає українську мову, пояснивши, чому все ж спілкується російською.

27-річна Анна Неплях із Дніпра, яка стала володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт", уже встигла отримати хвилю критики на свою адресу з приводу того, що в побуті та в спілкуванні зі своїми підписниками в соцмережі надає перевагу російській, а не українській мові. У зв'язку з цим дівчина звернулася в сторіз Instagram до всіх, хто дорікає їй цим.

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За словами дівчини, за останню добу її закидали "мільйонами звинувачень" у тому, що вона розмовляє та пише пости у своєму блозі російською мовою, тому що "не знає української". При цьому Анна уточнила, що 90% відсотків її аудиторії в Instagram — російськомовні.

"Тож вельмишановне панство. Як бачите, можливо вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна. І тому, що в тебе достатньо інтелекту, аби розмовляти чистою гарною мовою, а не плюндрувати її суржиком. Тож хочу наголосити, що я, як людина, яка виросла в російськомовній сім'ї, у місті, де 90% розмовляють російською мовою, я заслуговую на повагу та заслуговую самовиражатися такою мовою, якою мені зручно. Дякую за розуміння!" — заявила Неплях.

[ + – ] Анна Неплях розповіла, що росла в російськомовній родині та в місті, де 90% населення говорять російською

Фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт" відбувся 15 жовтня. Він пройшов у Fairmont Grand Hotel Kyiv, де зібралися 15 фіналісток, щоб поборотися за корону найкрасивішої дівчини країни, яка представить Україну в Ізраїлі на "Міс Всесвіт 2021" у грудні.

[ + – ] Анна Неплях представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2021" в Ізраїлі

Неплях уже відома українцям як одна з найяскравіших учасниць 10-го сезону шоу "Холостяк". Дівчина — випускниця Київського університету будівництва та архітектури. Вона вже працювала моделлю, любить подорожувати, а також пише картини, причому живописом Анна захоплювалася ще зі школи.

Взяти участь у конкурсі краси дніпрянка мріяла з дитинства та йшла до своєї мети. Ще у 2017 році вона представляла нашу країну на "Міс Інтерконтиненталь".

Нагадаємо, у серпні молдавська модель і фітнес-тренерка Яна Варнакова зазнала нападу через те, що говорила російською мовою в Кишиневі.