"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях отреагировала на критику из-за русского языка (видео)

Анна Неплях продемонстрировала, что она отлично знает украинский язык, объяснив, почему все же общается на русском.

27-летняя Анна Неплях из Днепра, которая стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная", уже успела получить волну критики в свой адрес по поводу того, что в быту и в общении со своими подписчиками в соцсети отдает предпочтение русскому, а не украинскому языку. В связи с этим девушка обратилась в сториз Instagram ко всем, кто упрекает ее этим.

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По словам девушки, за последние сутки ее забросали "миллионами обвинений" в том, что она разговаривает и пишет посты в своем блоге на русском языке, потому что "не знает украинского". При этом Анна уточнила, что 90% процентов ее аудитории в Instagram – русскоязычные.

"Тож вельмишановне панство. Як бачите, можливо вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна. І тому, що в тебе достатньо інтелекту, аби розмовляти чистою гарною мовою, а не плюндрувати її суржиком. Тож хочу наголосити, що я, як людина, яка виросла в російськомовній сім'ї, у місті, де 90% розмовляють російською мовою, я заслуговую на повагу та заслуговую самовиражатися такою мовою, якою мені зручно. Дякую за розуміння!", – заявила Неплях.

[ + – ] Анна неплях рассказала, что росла в русскоязычной семье и в городе, где 90% населения говорят на русском

Финал конкурса "Мисс Украина Вселенная" состоялся 15 октября. Он прошел в Fairmont Grand Hotel Kyiv, где собрались 15 финалисток, чтобы побороться за корону самой красивой девушки страны, которая представит Украину в Израиле на "Мисс Вселенная 2021" в декабре.

[ + – ] Анна Неплях представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" в Израиле

Неплях уже известна украинцам как одна из самых ярких участниц 10-го сезона шоу "Холостяк". Девушка – выпускница Киевского университета строительства и архитектуры. Она уже работала моделью, любит путешествовать, а также пишет картины, причем живописью Анна увлекалась еще со школы.

Поучаствовать в конкурсе красоты днепрянка мечтала с детства и шла к своей цели. Еще в 2017 году она представляла нашу страну на "Мисс Интерконтиненталь".

Напомним, в августе молдавская модель и фитнес-тренер Яна Варнакова подверглась нападению из-за того, что говорила на русском языке в Кишиневе.